Неймару предложили невероятную по размерам зарплату в Саудовской Аравии
Вингер "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар получил новое предложение от одного из клубов Саудовской Аравии. Подписание контракта поставит бразильца на один уровень с Криштиану Роналду.
Неймару предложили трехлетний контракт, сообщил в Twitter журналист Якуп Чинар.
В "ПСЖ" хотят избавиться от Неймара, против которого выступили фанаты, обвиняющие бразильца в отсутствии самоотдачи на поле. При этом футболист каждый сезон получает серьезные травмы, из-за которых он уже не единожды пропускал важные матчи.
Неймар получит 600 млн евро
Бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" в течение продолжительного времени заинтересован в покупке Неймара. Клуб ранее предлагал футболисту 400 млн евро за три года, но он отказался.
Сейчас речь о 600 млн евро, от которых уже так просто не откажешься. В клубе после того, как им отказал Лионель Месси ставят для себя целью номер один подписание Неймара.
Сам Неймар хочет не просто остаться в Европе, но и перебраться в Англию. Правда, среди клубов АПЛ только "Челси" проявлял к нему интерес. При этом "синие" не готовы за него платить, и хотят заполучить бразильца бесплатно.
Также Неймар ранее заявлял, что хочет еще вернуться в Бразилию в родной "Сантос".
Напомним, Роналду вернется в Европу: топ-клуб готовит предложение для Криштиану.
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