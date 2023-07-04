Неймару запропонували неймовірну за розмірами зарплату в Саудівській Аравії
Вінгер "ПСЖ" та збірної Бразилії Неймар отримав нову пропозицію від одного з клубів Саудівської Аравії . Підписання контракту поставить бразильця на один рівень із Кріштіану Роналду.
Неймару запропонували трирічний контракт, повідомив журналіст журналіст Якуп Чинар.
У "ПСЖ" хочуть позбутися Неймара, проти якого виступили фанати, які звинувачують бразильця у відсутності самовіддачі на полі. При цьому футболіст щосезону отримує серйозні травми, через які він уже не раз пропускав важливі матчі.
Неймар отримає 600 млн євро
Бронзовий призер чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Хіляль" упродовж тривалого часу зацікавлений у купівлі Неймара. Клуб раніше пропонував футболісту 400 млн. євро за три роки, але він відмовився.
Наразі мова про 600 млн євро, від яких уже так просто не відмовишся. У клубі після того, як їм відмовив Ліонель Мессі, ставлять собі за мету номер один підписання Неймара.
Сам Неймар хоче не просто залишитися в Європі, а й перебратися до Англії. Щоправда, серед клубів АПЛ лише "Челсі" виявляв до нього інтерес. При цьому "сині" не готові за нього платити і хочуть отримати бразильця безоплатно.
Також Неймар раніше заявляв, що хоче ще повернутися до Бразилії до рідного "Сантосу".
Нагадаємо, Роналду повернеться до Європи: топ-клуб готує пропозицію для Кріштіана.
Форвард Кіліан Мбаппе не потрібний "Реалу": француз посварився з Пересом.
"Барселона" все ще сплачує Мессі велику зарплату.
Воротар "Шахтаря" не допоможе команді у новому сезоні.
Лідер "Тоттенгема" Харрі Кейн передумав переходити до "Баварії" і вибрав інший клуб.