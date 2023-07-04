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Неймару запропонували неймовірну за розмірами зарплату в Саудівській Аравії

4 липня 2023 07:00
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Агабекян Карен
редактор
Неймару запропонували неймовірну за розмірами зарплату в Саудівській Аравії
Неймар у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephane Mahe/File Photo
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вінгер "ПСЖ" та збірної Бразилії Неймар отримав нову пропозицію від одного з клубів Саудівської Аравії . Підписання контракту поставить бразильця на один рівень із Кріштіану Роналду.

Неймару запропонували трирічний контракт, повідомив журналіст журналіст Якуп Чинар.

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У "ПСЖ" хочуть позбутися Неймара, проти якого виступили фанати, які звинувачують бразильця у відсутності самовіддачі на полі. При цьому футболіст щосезону отримує серйозні травми, через які він уже не раз пропускав важливі матчі.

Неймар у матчі Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/neymarjr

Неймар отримає 600 млн євро

Бронзовий призер чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Хіляль" упродовж тривалого часу зацікавлений у купівлі Неймара. Клуб раніше пропонував футболісту 400 млн. євро за три роки, але він відмовився.

Наразі мова про 600 млн євро, від яких уже так просто не відмовишся. У клубі після того, як їм відмовив Ліонель Мессі, ставлять собі за мету номер один підписання Неймара.

Сам Неймар хоче не просто залишитися в Європі, а й перебратися до Англії. Щоправда, серед клубів АПЛ лише "Челсі" виявляв до нього інтерес. При цьому "сині" не готові за нього платити і хочуть отримати бразильця безоплатно.

Також Неймар раніше заявляв, що хоче ще повернутися до Бразилії до рідного "Сантосу".

Нагадаємо, Роналду повернеться до Європи: топ-клуб готує пропозицію для Кріштіана.

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