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Аллегри ответил на предложение "Аль-Хилаля": что решил тренер

26 июня 2023 08:26
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Агабекян Карен
редактор
Аллегри ответил на предложение "Аль-Хилаля": что решил тренер
Массимилиано Аллегри. Фото: twitter.com/DTransferencias
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футбольный клуб "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии продолжает поиски именитого европейского тренера. Сейчас взор саудитов пал на итальянского наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб уже сделал тренеру предложение.

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Аллегри в прошедшем сезоне занял с командой 7-е место в Серии А. Но важно отметить, что клуб по ходу сезона лишили 10 очков за финансовые махинации. И если бы не это наказание, то они могли оказаться в зоне Лиги чемпионов.

"Аль-Хилаль" пытается не отставать от оппонентов

Саудовский клуб по итогам прошлого сезона занял третье место в чемпионате. Однако чемпион "Аль-Иттихад" и вице-чемпион "Аль-Наср" взорвали летнее трансферное окно, скупая звезд европейского футбола. "Аль-Хилалю" сейчас также нельзя от них отставать, и поэтому они решили ввязаться в "гонку".

Клуб в эти дни объявил о трансфере из "Челси" звездного защитника Калиду Кулибали, ранее за 55 млн евро был куплен у "Вулверхемптона" полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш. Еще клуб хотел подписать, но получил отказ от Лионеля Месси, Неймара, Луки Модрича и Ромелу Лукаку.

Также среди всех клубов из Саудовской Аравии "Аль-Хилаль" активнее остальных ищет нового главного тренера. В СМИ был интерес к Пауло Фонсеке из "Лилля" и наставнику "Порту" Сержиу Консейсау.

Наибольшее внимание привлек интерес саудитов к Аллегри. В медиа фигурировала информация, что для итальянца готовят 30 млн евро зарплаты в год и 10 млн евро как подписной бонус.

По информации Романо, 55-летнему специалисту все же сделали предложение из "Аль-Хилаля", но с более скромной зарплатой — 20 млн евро в год.

Аллегри отверг такое щедрое предложение, отметив, что хочет сконцентрироваться на работе в "Ювентусе".

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