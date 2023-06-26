Звездный защитник "Челси" перебрался в Саудовскую Аравию

Калиду Кулибали. Фото: "Аль-Хилаль"

Футбольный клуб "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии объявил о трансфере звездного центрального защитника Калиду Кулибали. Ранее футболист выступал в "Челси".

Английский клуб смог заработать на звездном ветеране, сообщает пресс-служба клуба.

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Трансфер обошелся "Аль-Хилалю" в около 20 млн евро.

32-летний футболист перешел в "Челси" летом 2022 года, но за сезон так и не смог стать основным игроком. За этот трансфер сенегальца лондонцы заплатили 38 млн евро.

Большая чистка в "Челси"

После сезона странных трансферов и решений, связанный с непониманием американскими инвесторами особенностей "соккера", в "Челси" пригласили тренера, добивавшегося успеха в Англии и Европе — Маурисио Почеттино. Первой задачей наставника стала чистка команды от звездных игроков с раздутыми зарплатами. Ушли в Саудовскую Аравию Н’Голо Канте, Эдуар Менди и Хаким Зиеш. Кай Хаверц готовится к уходу в "Арсенал", Мэйсон Маунт выбирает между "Манчестер Юнайтед" и "Баварией", Марио Ковачича продадут в "Манчестер Сити", Сезар Аспилкуэта уже договорился с "Интером", Рубен Лофтус-Чик ведет переговоры с "Миланом".

На замену своим звездам в "Челси" подписывают молодых талантливых футболистов. Ведут переговоры о трансфере Мойсеса Кайседо из "Брайтона", голкипера "Порту" Диого Кошты и форварда "Вильярреала" Николаса Джексона.

Чтобы держаться в рамках финансового фейр-плей и покупать новых игроков в "Челси" обязаны были распродать своих ветеранов. К тому же, для того же Кулибали переход в Саудовскую аравию очень выгодный — за сезон в "Аль-Хиляле" он заработает 30 млн евро. Всего Калиду проведет в стране три сезона — 90 млн евро.

За свою карьеру Кулибали также играл в "Метце", "Генке" и "Наполи", где он и стал звездой мирового уровня.

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