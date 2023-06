Зіркового одноклубника Мудрика офіційно оголошено гравцем "Аль-Іттіхада"

Н'Голо Канте. Фото: twitter.com/TheAFCCL

Лондонський "Челсі" втратив свого багаторічного лідера та стовп у центрі півзахисту Н'Голо Канте. Футболіст перебрався до Саудівської Аравії.

"Аль-Іттіхад" представив француза у соцмережах.

Канте отримає в Саудівській Аравії зарплату, про яку навіть не міг мріяти після провального сезону в "Челсі".

Don't listen to the fake news

Kanté is an Ittihad player now!



to #WelcomeBox2Box



