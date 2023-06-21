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Зіркового одноклубника Мудрика офіційно оголошено гравцем "Аль-Іттіхада"

21 червня 2023 10:08
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Агабекян Карен
редактор
Зіркового одноклубника Мудрика офіційно оголошено гравцем "Аль-Іттіхада"
Н'Голо Канте. Фото: twitter.com/TheAFCCL
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Челсі" втратив свого багаторічного лідера та стовп у центрі півзахисту Н'Голо Канте. Футболіст перебрався до Саудівської Аравії.

"Аль-Іттіхад" представив француза у соцмережах.

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Півмільйона євро на рік — це переконливо

"Аль-Іттіхад" записав відео з 32-річним Канте, який позує у їхній футболці. Цікаво, що саудити отримали гравця безплатно та представили ще в той момент, коли він є футболістом "Челсі", адже у француза контракт із лондонцями до 30 червня.

Джерела повідомили, що футболіст підписав чотирирічний контракт із клубом із щорічною зарплатою в 25 млн євро. При цьому француз зможе ще заробити на іміджевих та комерційних правах.

Минулого сезону Канте через травми провів за "Челсі" всього 9 матчів. Разом із лондонцями Н'Голо вигравав Англійську прем'єр-лігу, Лігу чемпіонів та Лігу Європи. Також Канте допомагав здобути історичну перемогу в АПЛ "Лестеру".

"Аль-Іттіхад" раніше поповнився зірковим форвардом мадридського "Реала" Карімом Бензема.

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