Зіркового одноклубника Мудрика офіційно оголошено гравцем "Аль-Іттіхада"

Н'Голо Канте. Фото: twitter.com/TheAFCCL

Лондонський "Челсі" втратив свого багаторічного лідера та стовп у центрі півзахисту Н'Голо Канте. Футболіст перебрався до Саудівської Аравії.

"Аль-Іттіхад" представив француза у соцмережах.

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Канте отримає в Саудівській Аравії зарплату, про яку навіть не міг мріяти після провального сезону в "Челсі".

Don't listen to the fake news

Kanté is an Ittihad player now!



to #WelcomeBox2Box



pic.twitter.com/1LV3lE0MqU — Ittihad Club (@ittihad_en) June 20, 2023

Півмільйона євро на рік — це переконливо

"Аль-Іттіхад" записав відео з 32-річним Канте, який позує у їхній футболці. Цікаво, що саудити отримали гравця безплатно та представили ще в той момент, коли він є футболістом "Челсі", адже у француза контракт із лондонцями до 30 червня.

Джерела повідомили, що футболіст підписав чотирирічний контракт із клубом із щорічною зарплатою в 25 млн євро. При цьому француз зможе ще заробити на іміджевих та комерційних правах.

Минулого сезону Канте через травми провів за "Челсі" всього 9 матчів. Разом із лондонцями Н'Голо вигравав Англійську прем'єр-лігу, Лігу чемпіонів та Лігу Європи. Також Канте допомагав здобути історичну перемогу в АПЛ "Лестеру".

"Аль-Іттіхад" раніше поповнився зірковим форвардом мадридського "Реала" Карімом Бензема.

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