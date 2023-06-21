Звездный одноклубник Мудрика официально объявлен игроком "Аль-Иттихада"

Н'Голо Канте. Фото: twitter.com/TheAFCCL

Лондонский "Челси" потерял своего многолетнего лидера и столб в центре полузащиты Н'Голо Канте. Футболист перебрался в Саудовскую Аравию.

"Аль-Иттихад" представил француза в соцсетях.

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Don't listen to the fake news

Kanté is an Ittihad player now!



to#WelcomeBox2Box



pic.twitter.com/1LV3lE0MqU — Ittihad Club (@ittihad_en) June 20, 2023

Полмиллиона евро в год — это убедительно

"Аль-Иттихад" записал видео с 32-летним Канте, который позирует в их футболке. Интересно, что саудиты получили игрока бесплатно и представили еще в тот момент, когда он является футболистом "Челси", ведь у француза контракт с лондонцами до 30 июня.

Источники сообщили, что футболист подписал четырехлетний контракт с клубом с ежегодной зарплатой в 25 млн евро. При этом француз сможет еще заработать на имиджевых и коммерческих правах.

В прошедшем сезоне Канте из-за травм провел за "Челси" всего 9 матчей. Вместе с лондонцами Н'Голо выигрывал Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Также Канте помогал одержать историческую победу в АПЛ "Лестеру".

"Аль-Иттихад" ранее пополнился звездным форвардом мадридского "Реала" Каримом Бензема.

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