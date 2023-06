Звездный одноклубник Мудрика официально объявлен игроком "Аль-Иттихада"

Н'Голо Канте. Фото: twitter.com/TheAFCCL

Лондонский "Челси" потерял своего многолетнего лидера и столб в центре полузащиты Н'Голо Канте. Футболист перебрался в Саудовскую Аравию.

"Аль-Иттихад" представил француза в соцсетях.

Канте получит в Саудовской Аравии зарплату о которой даже не мог мечтать после провального сезона в "Челси".

Don't listen to the fake news

Kanté is an Ittihad player now!



to#WelcomeBox2Box



pic.twitter.com/1LV3lE0MqU