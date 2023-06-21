Звездный одноклубник Мудрика официально объявлен игроком "Аль-Иттихада"
Лондонский "Челси" потерял своего многолетнего лидера и столб в центре полузащиты Н'Голо Канте. Футболист перебрался в Саудовскую Аравию.
"Аль-Иттихад" представил француза в соцсетях.
Канте получит в Саудовской Аравии зарплату о которой даже не мог мечтать после провального сезона в "Челси".
Don't listen to the fake news— Ittihad Club (@ittihad_en) June 20, 2023
Kanté is an Ittihad player now!
to#WelcomeBox2Box
pic.twitter.com/1LV3lE0MqU
Полмиллиона евро в год — это убедительно
"Аль-Иттихад" записал видео с 32-летним Канте, который позирует в их футболке. Интересно, что саудиты получили игрока бесплатно и представили еще в тот момент, когда он является футболистом "Челси", ведь у француза контракт с лондонцами до 30 июня.
Источники сообщили, что футболист подписал четырехлетний контракт с клубом с ежегодной зарплатой в 25 млн евро. При этом француз сможет еще заработать на имиджевых и коммерческих правах.
В прошедшем сезоне Канте из-за травм провел за "Челси" всего 9 матчей. Вместе с лондонцами Н'Голо выигрывал Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Также Канте помогал одержать историческую победу в АПЛ "Лестеру".
"Аль-Иттихад" ранее пополнился звездным форвардом мадридского "Реала" Каримом Бензема.
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