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Звездный одноклубник Мудрика официально объявлен игроком "Аль-Иттихада"

21 июня 2023 10:08
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Агабекян Карен
редактор
Звездный одноклубник Мудрика официально объявлен игроком "Аль-Иттихада"
Н'Голо Канте. Фото: twitter.com/TheAFCCL
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонский "Челси" потерял своего многолетнего лидера и столб в центре полузащиты Н'Голо Канте. Футболист перебрался в Саудовскую Аравию.

"Аль-Иттихад" представил француза в соцсетях.

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Полмиллиона евро в год — это убедительно

"Аль-Иттихад" записал видео с 32-летним Канте, который позирует в их футболке. Интересно, что саудиты получили игрока бесплатно и представили еще в тот момент, когда он является футболистом "Челси", ведь у француза контракт с лондонцами до 30 июня.

Источники сообщили, что футболист подписал четырехлетний контракт с клубом с ежегодной зарплатой в 25 млн евро. При этом француз сможет еще заработать на имиджевых и коммерческих правах.

В прошедшем сезоне Канте из-за травм провел за "Челси" всего 9 матчей. Вместе с лондонцами Н'Голо выигрывал Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Также Канте помогал одержать историческую победу в АПЛ "Лестеру".

"Аль-Иттихад" ранее пополнился звездным форвардом мадридского "Реала" Каримом Бензема.

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