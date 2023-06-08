Нголо Канте переедет в Саудовскую Аравию: будет играть с Бензема или Роналду

Какой вариант выберет Канте. Фото: Twitter

Чемпионат Саудовской Аравии вслед за Бензема может пополниться очередной звездой. Руководство одного из лидеров О Лигах приехали в Англию на переговоры, но Канте еще думает о продлении контракта с "Челси".

Француз близок к тому, чтобы перебраться в один из клубов Ближнего Востока, сообщает Фабрицио Романо.

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В услугах Канте заинтересованы сразу два клуба — "Аль-Иттихад" и "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду. Зарплата, которую предлагают французскому хавбеку, может составить 100 миллионов евро в год с учетом спонсорских контрактов и имиджевых прав.

N'Golo Kanté является на берегу joining Al Ittihad on free transfer! Final details are being discussed the proposal will be accepted 🚨🟡⚫️🇸🇦 #CFC



Al Ittihad directors just arrived в Лондоне на link up with PIF Saudi delegation to prepare documents.



€100m за год until 2025. pic.twitter.com/el7VDaiaq5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) Июнь 6, 2023

Директора Аль-Иттихада прибыли в Лондон, чтобы встретиться с саудовской делегацией для подготовки документов. Инсайдер Романо пишет, что в скором времени стороны обсудят финальные детали, а затем предложение будет принято. Хавбек подпишет контракт с клубом до 2025 года и будет зарабатывать 100 млн. евро за сезон.

Масштабный список на выход

Приоритетом для Канте остается продление контракта с "Челси", стороны были близки к этому в марте. Но при этом футболист в списке на продажу.

Новый главный тренер Маурисио Почеттино намерен летом избавиться от 15 игроков. Среди них - Пьер-Эмерик Обамеянг, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Эдуар Менди, Каллум Гадсон-Одои, Калида Кулибали, Сесар Аспиликуэта, Матео Ковачич, Конор Галлахер, Трево Чалоба, Рубен Лофтус-Чик и Мейсон Маунт. Также не будут выкуплены Жоау Феликс и Денис Закария, находящиеся сейчас в "Челси" на правах аренды.

Суммарно на подписание этих игроков "Челси" потратил 259,5 млн фунтов (около 300 миллионов евро), заработать на их продаже "Сине" хотят 280 миллионов фунтов (325 миллионов евро). Обамеянга и Канте "Челси" готовы отпустить бесплатно, а Кулибали могут отдать в аренду.

Напомним, украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Гарри Кейна.

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