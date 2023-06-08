Нголо Канте переїде до Саудівської Аравії: гратиме з Бензема чи Роналду

Який варіант обере Канте. Фото: Twitter

Чемпіонат Саудівської Аравії слідом за Бензема може поповнитися черговою зіркою. Керівництво одного з лідерів Про Ліги приїхали до Англії на перемовини, але Канте ще думає над продовженням контракту з "Челсі".

Француз близький до того, щоб перебратися в один з клубів Близького сходу, повідомляє Фабріціо Романо.

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У послугах Канте зацікавлені одразу два клуби — "Аль-Іттіхад" і "Аль-Наср", за який виступає Кріштіану Роналду. Зарплата, яку пропонують французькому хавбеку, може сягнути 100 мільйонів євро на рік з урахуванням спонсорських контрактів та іміджевих прав.

N’Golo Kanté is on the verge of joining Al Ittihad on free transfer! Final details are being discussed then proposal will be accepted 🚨🟡⚫️🇸🇦 #CFC



Al Ittihad directors just arrived in London to link up with PIF Saudi delegation to prepare documents.



€100m per year until 2025. pic.twitter.com/el7VDaiaq5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

Директори "Аль-Іттіхаду" прибули до Лондона, щоб зустрітися із саудівською делегацією для підготовки документів. Інсайдер Романо пише, що незабаром сторони обговорять фінальні деталі, а потім пропозицію буде прийнято. Хавбек підпише контракт із клубом до 2025 року і зароблятиме 100 млн євро за сезон.

Масштабний список на вихід

Пріоритетом для Канте залишається продовження контракту з "Челсі", сторони були близькі до цього в березні. Але при цьому футболіст у списку на продаж.

Новий головний тренер Маурісіо Почеттіно має намір влітку позбутися 15 гравців. Серед них — П'єр-Емерік Обамеянг, Хакім Зієш, Крістіан Пулішич, Едуар Менді, Каллум Гадсон-Одої, Каліду Кулібалі, Сесар Аспілікуета, Матео Ковачич, Конор Галлахер, Трево Чалоба, Рубен Лофтус-Чик і Мейсон Маунт та Нголо Канте. Також не будуть викуплені Жоау Фелікс і Деніс Закарія, які зараз перебувають у "Челсі" на правах оренди.

Сумарно на підписання цих гравців "Челсі" витратив 259,5 млн фунтів (приблизно 300 мільйонів євро), заробити на їхньому продажі "Сині" хочуть 280 мільйонів фунтів (325 мільйонів євро). Обамеянга і Канте "Челсі" готовий відпустити безкоштовно, а Кулібалі можуть віддати в оренду.

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