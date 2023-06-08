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Нголо Канте переїде до Саудівської Аравії: гратиме з Бензема чи Роналду

8 червня 2023 07:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Нголо Канте переїде до Саудівської Аравії: гратиме з Бензема чи Роналду
Який варіант обере Канте. Фото: Twitter
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Чемпіонат Саудівської Аравії слідом за Бензема може поповнитися черговою зіркою. Керівництво одного з лідерів Про Ліги приїхали до Англії на перемовини, але Канте ще думає над продовженням контракту з "Челсі".

Француз близький до того, щоб перебратися в один з клубів Близького сходу, повідомляє Фабріціо Романо.

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У послугах Канте зацікавлені одразу два клуби — "Аль-Іттіхад" і "Аль-Наср", за який виступає Кріштіану Роналду. Зарплата, яку пропонують французькому хавбеку, може сягнути 100 мільйонів євро на рік з урахуванням спонсорських контрактів та іміджевих прав.

Директори "Аль-Іттіхаду" прибули до Лондона, щоб зустрітися із саудівською делегацією для підготовки документів. Інсайдер Романо пише, що незабаром сторони обговорять фінальні деталі, а потім пропозицію буде прийнято. Хавбек підпише контракт із клубом до 2025 року і зароблятиме 100 млн євро за сезон.

Масштабний список на вихід

Пріоритетом для Канте залишається продовження контракту з "Челсі", сторони були близькі до цього в березні. Але при цьому футболіст у списку на продаж. 

Новий головний тренер Маурісіо Почеттіно має намір влітку позбутися 15 гравців. Серед них — П'єр-Емерік Обамеянг, Хакім Зієш, Крістіан Пулішич, Едуар Менді, Каллум Гадсон-Одої, Каліду Кулібалі, Сесар Аспілікуета, Матео Ковачич, Конор Галлахер, Трево Чалоба, Рубен Лофтус-Чик і Мейсон Маунт та Нголо Канте. Також не будуть викуплені Жоау Фелікс і Деніс Закарія, які зараз перебувають у "Челсі" на правах оренди.

Сумарно на підписання цих гравців "Челсі" витратив 259,5 млн фунтів (приблизно 300 мільйонів євро), заробити на їхньому продажі "Сині" хочуть 280 мільйонів фунтів (325 мільйонів євро). Обамеянга і Канте "Челсі" готовий відпустити безкоштовно, а Кулібалі можуть віддати в оренду.

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