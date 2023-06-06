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Бензема назвав причину відходу з мадридського "Реалу"

6 червня 2023 17:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бензема назвав причину відходу з мадридського "Реалу"
Карім Бензема дякує вболівальникам. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький форвард Карім Бензема підбив підсумок своєї довгої кар'єри в мадридському "Реалі". Ветеран пояснив мотиви переїзду до Саудівської Аравії.

Бензема зізнався, що збирався завершити кар'єру на "Сантьяго Бернабеу", повідомляє Marca.

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Карім Бензема провів пресконференцію, під час якої попрощався з тренерським штабом та футболістами "Реала", журналістами та вболівальниками команди. Француз заплакав, говорячи про роки, проведені в Мадриді.

Трансфер до "Аль-Іттіхад"

Бензема перейшов у клуб "Аль-Іттіхад" із Саудівської Аравії на правах вільного агента. Футболіст заробить у команді з міста Джидда як мінімум 400 млн євро. Він зізнався, що ухвалив це рішення через сімейні обставини.

"Я дійсно хотів, щоб останньою командою в моїй кар'єрі був "Реал". Однак життя дало мені нову можливість. Я просто не міг її проґавити. Після довгих роздумів ухвалив рішення на користь своєї сім'ї.

За ці роки "Реал" став для мене рідним місцем. Мене переповнюють емоції, коли говорю про це. Саме у Мадриді я сформувався як футболіст. Тут знайшов справжніх друзів та виграв усе, що можна на клубному рівні. Мені пощастило бути частиною цієї команди. Дякую за те, що вірили в мене весь цей час", — заявив Карім Бензема.

Карім Бензема
Гравці "Реала" прощаються з Бенземом. Фото: REUTERS/Juan Medina

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