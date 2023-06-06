Бензема назвал причину ухода из мадридского "Реала"

Карим Бензема благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Juan Medina

Французский форвард Карим Бензема подвел итог своей долгой карьере в мадридском "Реале". Ветеран объяснил мотивы переезда в Саудовскую Аравию.

Бензема признался, что собирался завершить карьеру на "Сантьяго Бернабеу", сообщает Marca.

Читайте также:

Карим Бензема провел пресс-конференцию, во время которой попрощался с тренерским штабом и футболистами "Реала", журналистами и болельщиками команды. Француз заплакал, говоря о годах, проведенных в Мадриде.

Трансфер в "Аль-Иттихад"

Бензема перешел в клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии на правах свободного агента. Футболист заработает в команде из города Джидда как минимум 400 млн евро. Он признался, что принял это решение из-за семейных обстоятельств.

"Я действительно хотел, чтобы последней командой в моей карьере был "Реал". Однако жизнь дала мне новую возможность. Я просто не мог ее упустить. После долгих размышлений принял решение в пользу своей семьи.

За эти годы "Реал" стал для меня домом. Меня переполняют эмоции, когда говорю об этом. Именно в Мадриде я состоялся как футболист. Тут обрел настоящих друзей и выиграл все, что можно на клубном уровне. Мне повезло быть частью этой команды. Спасибо за то, что верили в меня все это время", — заявил Карим Бензема.

Игроки "Реала" прощаются с Бензема. Фото: REUTERS/Juan Medina

Напомним, украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Гарри Кейна.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться в итальянскую Серию А.

В Новой Каховке затопило известный футбольный стадион: шокирующие фото.

Забарный собрал Сидорчука, Буяльского и других "динамовцев": что придумал футболист.

Теннисистка Элина Свитолина проиграла из-за ошибок в четвертьфинале Ролан Гаррос.