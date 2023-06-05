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Бензема стал игроком "Аль-Иттихада"

5 июня 2023 14:13
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бензема стал игроком "Аль-Иттихада"
Реал провел Карима Бензему. Фото: twitter.com/realmadriden
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ветеран мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема стал футболистом саудовского "Аль-Иттихада". В новый клуб форвард перешел на правах свободного агента.

Футболист подписал основной перечень документов, сообщил в Twitter авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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Карим — игрок "Аль-Иттихада". Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Карим будет зарабатывать на пенсию

По информации Романо, Бензема подписал основную часть необходимых документов при переходе в "Аль-Иттихад".

Контракт ветерана будет действовать до лета 2025 года с опцией продления еще на год.

Ожидается, что Бензема попрощается с фанатами "Реала", а затем вылетит в Саудовскую Аравию.

Также источники сообщали, что в Саудовской Аравии француз будет зарабатывать по 100 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Бензема в 43 матчах за "Реал" забил 32 мяча и сделал шесть голевых передач.

Всего за "Реал" Карим провел 647 игр, в которых забил 353 гола и отдал 165 голевых передач.

Несмотря на большой для футбола возраст трансферная стоимость футболиста по версии статистического портала Transfermarkt составляет 35 млн евро.

За всю свою карьеру Бензема играл за "Лион" и "Реал". В Мадриде Карим четырежды становился чемпионом Испании, выиграл три Кубка, четыре Суперкубка, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, четырежды в Суперкубке UEFA и пять на Клубном чемпионате мира.

Отметим, что как игрок "Реала" Бензема по итогам 2022 года выиграл Золотой мяч от France Football.

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