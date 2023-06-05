Бензема став гравцем "Аль-Іттіхада"

Реал провів Каріма Бензему. Фото: twitter.com/realmadriden

Ветеран мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема став футболістом саудівського "Аль-Іттіхада". До нового клубу форвард перейшов на правах вільного агента.

Футболіст підписав основний перелік документів, повідомив у Twitter авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

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Карім — гравець "Аль-Іттіхада". Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Карім зароблятиме на пенсію

За інформацією Романо, Бензема підписав основну частину необхідних документів для переходу до "Аль-Іттіхаду".

Контракт ветерана діятиме до літа 2025 з опцією продовження ще на рік.

Очікується, що Бензема попрощається із фанатами "Реала", а потім вилетить до Саудівської Аравії.

Також Джерела повідомляли, що в Саудівській Аравії француз зароблятиме по 100 млн євро на рік.

Цього сезону Бензема в 43 матчах за "Реал" забив 32 м'ячі і зробив шість гольових передач.

Всього за "Реал" Карім провів 647 ігор, у яких забив 353 голи та віддав 165 гольових передач.

Незважаючи на великий для футболу вік, трансферна вартість футболіста за версією статистичного порталу Transfermarkt становить 35 млн євро.

За всю свою кар'єру Бензема грав за "Ліон" та "Реал". У Мадриді Карім чотири рази ставав чемпіоном Іспанії, виграв три Кубки, чотири Суперкубки, п'ять разів перемагав у Лізі чемпіонів, чотири рази у Суперкубку UEFA та п'ять на Клубному чемпіонаті світу.

Зазначимо, що як ггравець "Реалу" Бензема за підсумками 2022 виграв Золотий м'яч від France Football.

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