Зірковий захисник "Челсі" перебрався до Саудівської Аравії

Каліду Кулібалі. Фото: "Аль-Хілаль"

Футбольний клуб "Аль-Хілаль" із Саудівської Аравії оголосив про трансфер зіркового центрального захисника Каліду Кулібалі. Раніше футболіст виступав у "Челсі".

Англійський клуб зміг заробити на зірковому ветерані, повідомляє прес-служба клубу .

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Трансфер обійшовся "Аль-Хілалю" близько 20 млн євро.

32-річний футболіст перейшов до "Челсі" влітку 2022 року, але за сезон так і не зміг стати основним гравцем. За цей трансфер сенегальця лондонці заплатили 38 млн євро.

Велика чистка в "Челсі"

Після сезону дивних трансферів і рішень, пов'язаного з нерозумінням американськими інвесторами особливостей "сокера", в "Челсі" запросили тренера, який досяг успіху в Англії та Європі — Маурісіо Почеттіно. Першим завданням наставника стало чищення команди від зіркових гравців із роздутими зарплатами. Пішли до Саудівської Аравії Н'Голо Канте, Едуар Менді та Хакім Зієш. Кай Хаверц готується до відходу в "Арсенал", Мейсон Маунт обирає між "Манчестер Юнайтед" та "Баварією", Маріо Ковачича продадуть у "Манчестер Сіті", Сезар Аспілкуета вже домовився з "Інтером", Рубен Лофтус-Чік веде переговори з "Міланом".

На заміну своїм зіркам у "Челсі" підписують молодих талановитих футболістів. Ведуть переговори про трансфер Мойсеса Кайседо з "Брайтона", голкіпера "Порту" Діого Кошти та форварда "Вільярреала" Ніколаса Джексона.

Щоб триматися в рамках фінансового фейр-плею та купувати нових гравців, у "Челсі" зобов'язані були розпродати своїх ветеранів. До того ж для Кулібалі перехід до Саудівської Аравії дуже вигідний — за сезон в "Аль-Хілялі" він заробить 30 млн євро. Загалом Каліду проведе в країні три сезони — 90 млн євро.

За свою кар'єру Кулібалі також грав у "Метці", "Генці" та "Наполі", де він і став зіркою світового рівня.

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