Алегрі відповів на пропозицію "Аль-Хілаля": що вирішив тренер

Массиміліано Алегрі. Фото: twitter.com/DTransferencias

Футбольний клуб "Аль-Хілаль" із Саудівської Аравії продовжує пошуки іменитого європейського тренера. Тепер погляд саудитів упав на італійського наставника "Ювентуса" Массіміліано Алегрі.

За інформацією журналіста Фабриціо Романо, клуб уже зробив тренеру пропозицію.

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Алегрі минулого сезону посів із командою 7-е місце в Серії А. Але важливо зазначити, що клуб по ходу сезону позбавили 10 очок за фінансові махінації. І якби не це покарання, то вони могли опинитися у зоні Ліги чемпіонів.

"Аль-Хілаль" намагається не відставати від опонентів

Саудівський клуб за підсумками минулого сезону посів третє місце у чемпіонаті. Проте чемпіон "Аль-Іттіхад" та віцечемпіон "Аль-Наср" підірвали літнє трансферне вікно, скуповуючи зірок європейського футболу. "Аль-Хілалю" зараз також не можна від них відставати, і тому вони вирішили вплутатися в "перегони".

Клуб у ці дні оголосив про трансфер із "Челсі" зіркового захисника Каліду Кулібалі, раніше за 55 млн євро був куплений у "Вулверхемптона" півзахисник збірної Португалії Рубен Невеш. Ще клуб хотів підписати, але отримав відмову від Ліонеля Мессі, Неймара, Луки Модріча та Ромелу Лукаку.

Також серед усіх команд із Саудівської Аравії "Аль-Хілаль" активніше за інших шукає нового головного тренера. У ЗМІ був інтерес до Пауло Фонсеки з "Лілля" та наставника "Порту" Сержіу Консейсау.

Найбільшу увагу привернув інтерес саудитів до Алегрі. У медіа фігурувала інформація, що для італійця готують 30 млн євро зарплати на рік і 10 млн євро як підписний бонус.

За інформацією Романо, 55-річному фахівцю все ж таки зробили пропозицію з "Аль-Хілаля", але зі скромнішою зарплатою — 20 млн євро на рік.

Алегрі відкинув таку щедру пропозицію, зазначивши, що хоче сконцентруватися на роботі в "Ювентусі".

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