Алегрі відповів на пропозицію "Аль-Хілаля": що вирішив тренер
Футбольний клуб "Аль-Хілаль" із Саудівської Аравії продовжує пошуки іменитого європейського тренера. Тепер погляд саудитів упав на італійського наставника "Ювентуса" Массіміліано Алегрі.
За інформацією журналіста Фабриціо Романо, клуб уже зробив тренеру пропозицію.
Алегрі минулого сезону посів із командою 7-е місце в Серії А. Але важливо зазначити, що клуб по ходу сезону позбавили 10 очок за фінансові махінації. І якби не це покарання, то вони могли опинитися у зоні Ліги чемпіонів.
"Аль-Хілаль" намагається не відставати від опонентів
Саудівський клуб за підсумками минулого сезону посів третє місце у чемпіонаті. Проте чемпіон "Аль-Іттіхад" та віцечемпіон "Аль-Наср" підірвали літнє трансферне вікно, скуповуючи зірок європейського футболу. "Аль-Хілалю" зараз також не можна від них відставати, і тому вони вирішили вплутатися в "перегони".
Клуб у ці дні оголосив про трансфер із "Челсі" зіркового захисника Каліду Кулібалі, раніше за 55 млн євро був куплений у "Вулверхемптона" півзахисник збірної Португалії Рубен Невеш. Ще клуб хотів підписати, але отримав відмову від Ліонеля Мессі, Неймара, Луки Модріча та Ромелу Лукаку.
Також серед усіх команд із Саудівської Аравії "Аль-Хілаль" активніше за інших шукає нового головного тренера. У ЗМІ був інтерес до Пауло Фонсеки з "Лілля" та наставника "Порту" Сержіу Консейсау.
Найбільшу увагу привернув інтерес саудитів до Алегрі. У медіа фігурувала інформація, що для італійця готують 30 млн євро зарплати на рік і 10 млн євро як підписний бонус.
За інформацією Романо, 55-річному фахівцю все ж таки зробили пропозицію з "Аль-Хілаля", але зі скромнішою зарплатою — 20 млн євро на рік.
Алегрі відкинув таку щедру пропозицію, зазначивши, що хоче сконцентруватися на роботі в "Ювентусі".
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