"Барселона" все еще платит Месси большую зарплату
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси уже несколько лет получает зарплату сразу в двух клубах. "Барселона" продолжает платить деньги своей бывшей звезде.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта в интервью Mundo Deportivo объяснил, почему клуб не может перестать платить Месси.
Аргентинский форвард ушел из "Барселоны" в 2021 году. Несмотря на это он продолжает получать зарплату в каталонском клубе. Руководство "сине-гранатовых" еще несколько лет будет платить бывшему игроку.
Джентльменское соглашение Месси
В последние годы Лионеля Месси в "Барселоне" аргентинцу постоянно повышали зарплату. Во время пандемии коронавируса футболист согласился получать меньше, но с расчетом, что со временем клуб компенсирует ему финансовые потери.
В 2021 году закончился срок контракта Месси с "Барселоной". Клуб не смог заявить игрока на сезон, и Лионель перешел в "ПСЖ", но продолжил получать зарплату в Каталонии.
Согласно заявлению Лапорты, "Барселона" будет платить зарплату Месси до 2025 года. При этом аргентинец зарабатывает в своем новом клубе "Интер Майами" 60 млн евро в год. Также в США ему пообещали часть акций "Интера" и доходов от трансляции матчей команды.
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