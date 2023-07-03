"Барселона" все еще платит Месси большую зарплату

Лионель Месси в борьбе за мяч. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси уже несколько лет получает зарплату сразу в двух клубах. "Барселона" продолжает платить деньги своей бывшей звезде.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта в интервью Mundo Deportivo объяснил, почему клуб не может перестать платить Месси.

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Аргентинский форвард ушел из "Барселоны" в 2021 году. Несмотря на это он продолжает получать зарплату в каталонском клубе. Руководство "сине-гранатовых" еще несколько лет будет платить бывшему игроку.

Джентльменское соглашение Месси

В последние годы Лионеля Месси в "Барселоне" аргентинцу постоянно повышали зарплату. Во время пандемии коронавируса футболист согласился получать меньше, но с расчетом, что со временем клуб компенсирует ему финансовые потери.

Месси в сборной Аргентины. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В 2021 году закончился срок контракта Месси с "Барселоной". Клуб не смог заявить игрока на сезон, и Лионель перешел в "ПСЖ", но продолжил получать зарплату в Каталонии.

Согласно заявлению Лапорты, "Барселона" будет платить зарплату Месси до 2025 года. При этом аргентинец зарабатывает в своем новом клубе "Интер Майами" 60 млн евро в год. Также в США ему пообещали часть акций "Интера" и доходов от трансляции матчей команды.

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