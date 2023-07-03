"Барселона" все ще платить Мессі велику зарплату

Ліонель Мессі у боротьбі за м'яч. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі вже кілька років отримує зарплату одразу у двох клубах. "Барселона" продовжує платити гроші своїй колишній зірці.

Президент каталонського клубу Жоан Лапорта в інтерв'ю Mundo Deportivo пояснив, чому клуб не може припинити платити Мессі.

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Аргентинський форвард пішов із "Барселони" у 2021 році. Попри це, він продовжує отримувати зарплату в каталонському клубі. Керівництво "синьо-гранатових" ще кілька років платитиме колишньому гравцю.

Джентльменська угода Мессі

В останні роки Ліонеля Мессі у "Барселоні" аргентинцю постійно підвищували зарплату. Під час пандемії коронавірусу футболіст погодився отримувати менше, але з розрахунком, що згодом клуб згодом компенсує фінансові втрати.

Мессі у збірній Аргентини. Фото: REUTERS/Thomas Peter

2021 року закінчився термін контракту Мессі з "Барселоною". Клуб не зміг заявити гравця на сезон, і Ліонель перейшов до "ПСЖ", але продовжив отримувати зарплату у Каталонії.

Згідно з заявою Лапорти, "Барселона" платитиме зарплату Мессі до 2025 року. При цьому аргентинець заробляє у своєму новому клубі "Інтер Маямі" 60 млн євро на рік. Також у США йому пообіцяли частину акцій "Інтера" та доходів від трансляції матчів команди.

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