"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа: кто станет новым голкипером

Давид Де Хеа получил травму. Фото: Reuters/Paul Childs

Английский "Манчестер Юнайтед" начнет сезон 2023/2024 с новым основным вратарем. Давид Де Хеа покинул "Олд Траффорд".

"Красные дьяволы" уже нашли замену испанскому голкиперу, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Давид Де Хеа перешел в "Манчестер Юнайтед" из мадридского "Атлетико" в 2011 году в статусе одного из самых перспективных голкиперов мира. Спустя 12 лет испанец покидает клуб, в котором несколько сезонов был лидером и надежной "стеной" за спинами партнеров. Руководство "МЮ" решило не продлевать контракт с 32-летним испанцем.

Кто заменит Де Хеа?

"Красные дьяволы" уже несколько недель ведут переговоры с Андре Онана. Воспитанник "Барселоны" с 2022 года защищает цвета миланского "Интера". Во многом благодаря его усилиям "нерадзурри" в прошлом сезоне пробились в финал Лиги чемпионов.

Андре Онана на разминке. Фото: REUTERS/Claudia Greco

В "Юнайтед" не сомневаются в том, что совсем скоро Онана переедет на "Олд Траффорд". 27-летнего голкипера хочет видеть в своей команде Эрик Тен Хаг, который работал с ним в "Аяксе". Если камерунец согласится на трансфер, его зарплата существенно вырастет.

"Интер" хочет получить от "Юнайтед" 60 млн евро за голкипера. Английский клуб торгуется и предлагает 50 млн евро, не считая бонусов.

Напомним, Роналду вернется в Европу: топ-клуб готовит предложение для Криштиану.

Форвард Килиан Мбаппе не нужен "Реалу": француз поссорился с Пересом.

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков продолжил карьеру в Италии: им интересуется топ-клуб.

Жена Малиновского показала, как Руслан учит дочь футболу: растет звезда.

Лидер "Тоттенхэма" Харри Кейн передумал переходить в "Баварию" и выбрал другой клуб.

Ребров оценил победу Украины над Францией в 1/4 Евро-2023.