Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа: кто станет новым голкипером arrow

"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа: кто станет новым голкипером

3 июля 2023 15:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа: кто станет новым голкипером
Давид Де Хеа получил травму. Фото: Reuters/Paul Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Манчестер Юнайтед" начнет сезон 2023/2024 с новым основным вратарем. Давид Де Хеа покинул "Олд Траффорд". 

"Красные дьяволы" уже нашли замену испанскому голкиперу, сообщает Daily Mail

Читайте также:

Давид Де Хеа перешел в "Манчестер Юнайтед" из мадридского "Атлетико" в 2011 году в статусе одного из самых перспективных голкиперов мира. Спустя 12 лет испанец покидает клуб, в котором несколько сезонов был лидером и надежной "стеной" за спинами партнеров. Руководство "МЮ" решило не продлевать контракт с 32-летним испанцем. 

Кто заменит Де Хеа? 

"Красные дьяволы" уже несколько недель ведут переговоры с Андре Онана. Воспитанник "Барселоны" с 2022 года защищает цвета миланского "Интера". Во многом благодаря его усилиям "нерадзурри" в прошлом сезоне пробились в финал Лиги чемпионов. 

Андре Онана
Андре Онана на разминке. Фото: REUTERS/Claudia Greco

В "Юнайтед" не сомневаются в том, что совсем скоро Онана переедет на "Олд Траффорд". 27-летнего голкипера хочет видеть в своей команде Эрик Тен Хаг, который работал с ним в "Аяксе". Если камерунец согласится на трансфер, его зарплата существенно вырастет. 

"Интер" хочет получить от "Юнайтед" 60 млн евро за голкипера. Английский клуб торгуется и предлагает 50 млн евро, не считая бонусов. 

Напомним, Роналду вернется в Европу: топ-клуб готовит предложение для Криштиану.

Форвард Килиан Мбаппе не нужен "Реалу": француз поссорился с Пересом. 

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков продолжил карьеру в Италии: им интересуется топ-клуб.

Жена Малиновского показала, как Руслан учит дочь футболу: растет звезда. 

Лидер "Тоттенхэма" Харри Кейн передумал переходить в "Баварию" и выбрал другой клуб.

Ребров оценил победу Украины над Францией в 1/4 Евро-2023. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз