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Ребров оценил победу Украины над Францией в 1/4 Евро-2023

3 июля 2023 13:52
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Ребров оценил победу Украины над Францией в 1/4 Евро-2023
Сергей Ребров во время матча против Северной Македонии. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Команда Руслана Ротаня на Евро-2023 сумела сломить сопротивление сборной Франции U-21 и пробиться в плей-офф турнира. Это означает, что национальная команда впервые в истории примет участие в Летних Олимпийских играх. 

Главный тренер сборной Сергей Ребров поздравил тренерский штаб и футболистов молодежной команды на своей странице в Instagram.

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Сергей Ребров отметил вклад Руслана Ротаня и его тренерского штаба в успехи молодежной сборной Украины. Национальная команда U-21 в четырех матчах на Евро-2023 добыла три победы и сыграла вничью со сборной Испанией. "Красная фурия" станет соперницей украинцев в полуфинале турнира. 

молодежная сборная Украины
Подопечные Ротаня празднуют победу. Фото: пресс-служба УАФ

Похвала от Реброва 

Наставник главной футбольной команды страны поздравил всех, кто связан с молодежной сборной Украины. Он акцентировал внимание на историческом событии — путевке на Олимпийские игры в Париж. Ребров считает, что Ротань абсолютно правильно выбрал план на четвертьфинальный поединок с французами. 

Сергей Ребров
Поздравление от Реброва. Скриншот instagram.com/rebrov_serhiy/

Руслан Ротань начал игру против "трехцветных" без форвардов. Уже во втором тайме тренерский штаб Украины U-21 выпустил на поле Сикана и Назаренко, и один из "свежих" футболистов помог команде забить третий гол. Украинцы не только отыгрались после пропущенного в первом тайме мяча, но и стали авторами одной из главных сенсаций турнира. 

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