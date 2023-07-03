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Ребров оцінив перемогу України над Францією у 1/4 Євро-2023

3 липня 2023 13:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров оцінив перемогу України над Францією у 1/4 Євро-2023
Сергій Ребров під час матчу проти Північної Македонії Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Команда Руслана Ротаня на Євро-2023 зуміла зламати опір збірної Франції U-21 та пробитися у плей-офф турніру. Це означає, що національна команда вперше в історії візьме участь у Літніх Олімпійських іграх.

Головний тренер збірної Сергій Ребров привітав тренерський штаб та футболістів молодіжної команди на своїй сторінці в Instagram.

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Сергій Ребров відзначив внесок Руслана Ротаня та його тренерського штабу в успіхи молодіжної збірної України. Національна команда U-21 у чотирьох матчах на Євро-2023 здобула три перемоги та зіграла внічию зі збірною Іспанією. "Червона фурія" стане суперницею українців у півфіналі турніру.

молодіжна збірна України
Підопічні Ротаня святкують перемогу. Фото: пресслужба УАФ

Похвала від Реброва

Наставник головної футбольної команди країни привітав усіх, хто пов'язаний із молодіжною збірною України. Він наголосив на історичній події — путівці на Олімпійські ігри до Парижа. Ребров вважає, що Ротань абсолютно правильно вибрав план на чвертьфінальний поєдинок із французами.

Сергій Ребров
Поздоровлення від Реброва. Скріншот instagram.com/rebrov_serhiy/

Руслан Ротань розпочав гру проти "триколірних" без форвардів. Вже у другому таймі тренерський штаб України U-21 випустив на поле Сікана та Назаренка, і один із "свіжих" футболістів допоміг команді забити третій гол. Українці не лише відігралися після пропущеного у першому таймі м'яча, а й стали авторами однієї з головних сенсацій турніру.

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