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Жена Малиновского показала, как Руслан учит дочь футболу: растет звезда

3 июля 2023 11:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Малиновского показала, как Руслан учит дочь футболу: растет звезда
Руслан Малиновский с женой Роксаной и дочерью Оливией. Фото: instagram.com/roksana_m7/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отдыхает после тяжелого сезона, в котором футболист защищал цвета сразу двух клубов. Украинец проводит отпуск с семьей на морском побережье. 

Руслан уже готовит дочь к будущим спортивным рекордам. Соответствующее видео появилось на странице Роксаны Малиновской в Instagram

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Украинский футболист Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной и дочерью Оливией наслаждается заслуженным отпуском. После продолжительного, непростого сезона полузащитник вместе расслабился на одном из европейских курортов. Роксана Малиновская с удовольствием снимает, как ее муж учит дочь играть в футбол и демонстрирует технику выполнения штрафных ударов. 

Семья Малиновского 

Сезон 2022/2023 ознаменовался для футболиста сборной Украины сменой клуба. До января 2023 года полузащитник выступал за итальянскую "Аталанту". На его счету 15 поединков, один гол и две результативные передачи. 

В "Марселе" 30-летний Малиновский принял участие в 20 поединках Лиги 1 и забил гол, а также сделал результативную передачу. Также на его счету гол в ворота "ПСЖ" в 1/8 Кубка Франции. В июне Руслан получил вызов в сборную Украины, которой помог одержать несколько побед в отборе на Евро-2024. 

Руслан Малиновский
Семья Малиновского на отдыхе. Фото: instagram.com/roksana_m7/

Роксана Малиновская поддерживала супруга и сделала все возможное, чтобы он как можно быстрее привык к Марселю и новой команде. Теперь вся семья весело проводит время на отдыхе. Руслан много времени проводит с Оливией, которой в ноябре исполнится четыре года. На одном из видео он учит ее бить штрафной удар на детском празднике. Ребенок демонстрирует успехи и с удовольствием носит форму "Марселя" с фамилией своего отца на спине. 

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