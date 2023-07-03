Жена Малиновского показала, как Руслан учит дочь футболу: растет звезда

Руслан Малиновский с женой Роксаной и дочерью Оливией. Фото: instagram.com/roksana_m7/

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отдыхает после тяжелого сезона, в котором футболист защищал цвета сразу двух клубов. Украинец проводит отпуск с семьей на морском побережье.

Руслан уже готовит дочь к будущим спортивным рекордам. Соответствующее видео появилось на странице Роксаны Малиновской в Instagram.

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Украинский футболист Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной и дочерью Оливией наслаждается заслуженным отпуском. После продолжительного, непростого сезона полузащитник вместе расслабился на одном из европейских курортов. Роксана Малиновская с удовольствием снимает, как ее муж учит дочь играть в футбол и демонстрирует технику выполнения штрафных ударов.

Семья Малиновского

Сезон 2022/2023 ознаменовался для футболиста сборной Украины сменой клуба. До января 2023 года полузащитник выступал за итальянскую "Аталанту". На его счету 15 поединков, один гол и две результативные передачи.

В "Марселе" 30-летний Малиновский принял участие в 20 поединках Лиги 1 и забил гол, а также сделал результативную передачу. Также на его счету гол в ворота "ПСЖ" в 1/8 Кубка Франции. В июне Руслан получил вызов в сборную Украины, которой помог одержать несколько побед в отборе на Евро-2024.

Семья Малиновского на отдыхе. Фото: instagram.com/roksana_m7/

Роксана Малиновская поддерживала супруга и сделала все возможное, чтобы он как можно быстрее привык к Марселю и новой команде. Теперь вся семья весело проводит время на отдыхе. Руслан много времени проводит с Оливией, которой в ноябре исполнится четыре года. На одном из видео он учит ее бить штрафной удар на детском празднике. Ребенок демонстрирует успехи и с удовольствием носит форму "Марселя" с фамилией своего отца на спине.

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