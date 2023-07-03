Дружина Маліновського показала, як Руслан вчить доньку футболу: зростає зірка

Руслан Маліновський із дружиною Роксаною та донькою Олівією. Фото: instagram.com/roksana_m7/

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський відпочиває після важкого сезону, в якому футболіст захищав кольори одразу двох клубів. Українець проводить відпустку із сім'єю на морському узбережжі.

Руслан уже готує доньку до майбутніх спортивних рекордів. Відповідне відео з'явилося на сторінці Роксани Маліновської в Instagram.

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Український футболіст Руслан Маліновський разом із дружиною Роксаною та донькою Олівією насолоджується заслуженою відпусткою. Після тривалого непростого сезону півзахисник разом розслабився на одному з європейських курортів. Роксана Маліновська із задоволенням знімає, як її чоловік вчить доньку грати у футбол та демонструє техніку виконання штрафних ударів.

Сім'я Маліновського

Сезон 2022/2023 ознаменувався для футболіста збірної України зміною клубу. До січня 2023 півзахисник виступав за італійську "Аталанту". На його рахунку 15 поєдинків, один гол та дві результативні передачі.

У "Марселі" 30-річний Маліновський взяв участь у 20 поєдинках Ліги 1 та забив гол, а також зробив результативну передачу. Також на його рахунку гол у ворота "ПСЖ" у 1/8 Кубка Франції. У червні Руслан отримав виклик до збірної України, якій допоміг здобути кілька перемог у відборі на Євро-2024.

Сім'я Маліновського на відпочинку. Фото: instagram.com/roksana_m7/

Роксана Маліновська підтримувала чоловіка і зробила все можливе, щоб він якнайшвидше звик до Марселя та нової команди. Тепер уся родина весело проводить час на відпочинку. Руслан багато часу проводить з Олівією, якій у листопаді виповниться чотири роки. На одному із відео він вчить її бити штрафний удар на дитячому святі. Дитина демонструє успіхи та із задоволенням носить форму "Марселя" з прізвищем свого батька на спині.

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