"Наследник Роналду" может перейти в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" ждет новичков. Фото: REUTERS/Carl Recine

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" изучает возможность трансфера сразу двух футболистов "Бенфики". Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг практически отказался от идеи покупки Харри Кейна и нашел альтернативную кандидатуру.

В "Олд Траффорд" может переехать Гонсалу Рамуш, сообщает Express.

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Представители "Манчестер Юнайтед" связались со спортивным директором "Бенфики" Руи Коштой относительно двух футболистов португальского клуба. "Красные дьяволы" хотят пригласить в АПЛ молодых Жоау Невеша и Гонсалу Рамуша.

Трансферная кампания "МЮ"

По итогам прошлого сезона команда Эрика Тен Хага заняла третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Клуб готов потратить большие деньги на усиление состава этим летом. Однако пока "Юнайтед" не удалось заполучить ни Мейсона Маунта, ни Харри Кейна.

Вектор трансферной политики "красных дьяволов" может сместиться в сторону Португалии. В местной "Бенфике" подросли очередные талантливые футболисты, с которыми "орлы" готовы расстаться за солидное вознаграждение.

Гонсалу Рамуш в раздевалке "Бенфики". Скриншот YouTube

Переходы 22-летнего Рамуша и 18-летнего Невеша суммарно обойдутся "МЮ" в 160 млн евро. Полузащитник может остаться в "Бенфике" на правах аренды еще на сезон. Но форвард сразу же усилит линию атаки "Манчестер Юнайтед".

Гонсалу Рамуш удачно заменил в "Бенфике" Дарвина Нуньяса после ухода игрока в "Ливерпуль". Его называют "наследником Криштиану Роналду". Рамуш в стартовом составе сборной Португалии вместо Роналду в 1/8 Кубка Мира-2022 и оформил хет-трик в ворота Швейцарии (6:1).

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