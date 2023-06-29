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"Наследник Роналду" может перейти в "Манчестер Юнайтед"

29 июня 2023 16:02
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"Наследник Роналду" может перейти в "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" ждет новичков. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" изучает возможность трансфера сразу двух футболистов "Бенфики". Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг практически отказался от идеи покупки Харри Кейна и нашел альтернативную кандидатуру. 

В "Олд Траффорд" может переехать Гонсалу Рамуш, сообщает Express

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Представители "Манчестер Юнайтед" связались со спортивным директором "Бенфики" Руи Коштой относительно двух футболистов португальского клуба. "Красные дьяволы" хотят пригласить в АПЛ молодых Жоау Невеша и Гонсалу Рамуша. 

Трансферная кампания "МЮ" 

По итогам прошлого сезона команда Эрика Тен Хага заняла третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Клуб готов потратить большие деньги на усиление состава этим летом. Однако пока "Юнайтед" не удалось заполучить ни Мейсона Маунта, ни Харри Кейна. 

Вектор трансферной политики "красных дьяволов" может сместиться в сторону Португалии. В местной "Бенфике" подросли очередные талантливые футболисты, с которыми "орлы" готовы расстаться за солидное вознаграждение.

Гонсалу Рамуш
Гонсалу Рамуш в раздевалке "Бенфики". Скриншот YouTube

Переходы 22-летнего Рамуша и 18-летнего Невеша суммарно обойдутся "МЮ" в 160 млн евро. Полузащитник может остаться в "Бенфике" на правах аренды еще на сезон. Но форвард сразу же усилит линию атаки "Манчестер Юнайтед". 

Гонсалу Рамуш удачно заменил в "Бенфике" Дарвина Нуньяса после ухода игрока в "Ливерпуль". Его называют "наследником Криштиану Роналду". Рамуш в стартовом составе сборной Португалии вместо Роналду в 1/8 Кубка Мира-2022 и оформил хет-трик в ворота Швейцарии (6:1). 

Напомним, Виктор Цыганков стал главной трансферной целью известного клуба. 

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