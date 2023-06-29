"Спадкоємець Роналду" може перейти в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" чекає на новачків. Фото: REUTERS/Carl Recine

Англійський клуб "Манчестер Юнайтед" вивчає можливість трансферу одразу двох футболістів "Бенфіки". Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг практично відмовився від ідеї покупки Харрі Кейна і знайшов альтернативну кандидатуру.

До "Олд Траффорд" може переїхати Гонсалу Рамуш, повідомляє Express.

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Представники "Манчестер Юнайтед" зв'язалися зі спортивним директором "Бенфіки" Руї Коштою щодо двох футболістів португальського клубу. "Червоні дияволи" хочуть запросити до АПЛ молодих Жоау Невеша та Гонсалу Рамуша.

Трансферна кампанія "МЮ"

За підсумками минулого сезону команда Еріка Тен Хага посіла третє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Клуб готовий витратити великі гроші на посилення складу цього літа. Однак поки що "Юнайтед" не вдалося отримати ні Мейсона Маунта, ні Харрі Кейна.

Вектор трансферної політики "червоних дияволів" може зміститися у бік Португалії. У місцевій "Бенфіці" виросли чергові талановиті футболісти, з якими "орли" готові розлучитися за солідну винагороду.

Гонсалу Рамуш у роздягальні "Бенфіки". Скріншот YouTube

Переходи 22-річного Рамуша та 18-річного Невеша сумарно обійдуться "МЮ" у 160 млн євро. Півзахисник може залишитися у "Бенфіці" на правах оренди ще на сезон. Але форвард відразу посилить лінію атаки "Манчестер Юнайтед".

Гонсалу Рамуш вдало замінив у "Бенфіці" Дарвіна Нуньяса після відходу гравця до "Ліверпуля". Його називають "спадкоємцем Кріштіану Роналду". Рамуш у стартовому складі збірної Португалії замість Роналду в 1/8 Кубка Світу-2022 та оформив хеттрик у ворота Швейцарії (6:1).

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