"Манчестер Юнайтед" знайшов заміну Де Хеа: хто стане новим голкіпером

Давид Де Хеа отримав травму. Фото: Reuters/Paul Childs

Англійський "Манчестер Юнайтед" розпочне сезон 2023/2024 з новим основним воротарем. Давид Де Хеа залишив "Олд Траффорд".

"Червоні дияволи" вже знайшли заміну іспанському голкіперу, повідомляє Daily Mail.

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Давид Де Хеа перейшов у "Манчестер Юнайтед" з мадридського "Атлетіко" у 2011 році у статусі одного з найперспективніших голкіперів світу. Через 12 років іспанець залишає клуб, у якому кілька сезонів був лідером та надійною "стіною" за спинами партнерів. Керівництво "МЮ" вирішило не продовжувати контракт із 32-річним іспанцем.

Хто замінить Де Хеа?

"Червоні дияволи" вже кілька тижнів ведуть переговори з Андре Онана. Вихованець "Барселони" з 2022 року захищає кольори міланського "Інтера". Багато в чому завдяки його зусиллям "нерадзуррі" минулого сезону пробилися до фіналу Ліги чемпіонів.

Андре Онана на розминці. Фото: REUTERS/Claudia Greco

У "Юнайтед" не сумніваються в тому, що незабаром Онана переїде на "Олд Траффорд". 27-річного голкіпера хоче бачити у своїй команді Ерік Тен Хаг, який працював із ним в "Аяксі". Якщо камерунець погодиться на трансфер, його зарплата суттєво зросте.

"Інтер" хоче отримати від "Юнайтед" 60 млн євро за голкіпера. Англійський клуб торгується і пропонує 50 млн євро, не рахуючи бонусів.

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