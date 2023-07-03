"Барселона" продаст Араухо: игроку ищут новый клуб

Болельщики "Барселоны" приветствуют команду. Фото: REUTERS/Bruna Casas

Тренерский штаб каталонской "Барселоны" разочаровался в одном из футболистов, в котором видели будущего лидера обороны команды. Клуб уже ищет новый клуб для своего игрока.

"Барселона" не станет настаивать на большой денежной компенсации, сообщает Mundo Deportivo.

Читайте также:

Руководство "сине-гранатового" клуба собирается усилить состав команды и пригласить сразу несколько перспективных футболистов во главе с Витором Роке. Вместе с тем "Барселона" продаст игроков, которые не понадобятся Хави Эрнандесу в новом сезоне.

Первая продажа "Барселоны"

Каталонский клуб должен покинуть Хулиан Араухо. Хави рассчитывал на бывшего защитника американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси", но быстро понял, что ошибся. 21-летний игрок сборной Мексики провел в "Барселоне" меньше полугода.

Араухо пытается остановить Иньесту. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Пока не известно, куда уйдет Араухо. Не исключено, что молодой футболист вернется в MLS. "Барселона" может отпустить его даже бесплатно или в аренду с обязательным условием выкупа контракта футболиста. Каталонский клуб возобновит поиски нового претендента на позицию правого защитника команды Хави Эрнандеса.

Напомним, Роналду вернется в Европу: топ-клуб готовит предложение для Криштиану.

Форвард Килиан Мбаппе не нужен "Реалу": француз поссорился с Пересом.

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков продолжил карьеру в Италии: им интересуется топ-клуб.

Жена Малиновского показала, как Руслан учит дочь футболу: растет звезда.

Лидер "Тоттенхэма" Харри Кейн передумал переходить в "Баварию" и выбрал другой клуб.