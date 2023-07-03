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"Барселона" продаст Араухо: игроку ищут новый клуб

3 июля 2023 15:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Барселона" продаст Араухо: игроку ищут новый клуб
Болельщики "Барселоны" приветствуют команду. Фото: REUTERS/Bruna Casas
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб каталонской "Барселоны" разочаровался в одном из футболистов, в котором видели будущего лидера обороны команды. Клуб уже ищет новый клуб для своего игрока. 

"Барселона" не станет настаивать на большой денежной компенсации, сообщает Mundo Deportivo

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Руководство "сине-гранатового" клуба собирается усилить состав команды и пригласить сразу несколько перспективных футболистов во главе с Витором Роке. Вместе с тем "Барселона" продаст игроков, которые не понадобятся Хави Эрнандесу в новом сезоне. 

Первая продажа "Барселоны" 

Каталонский клуб должен покинуть Хулиан Араухо. Хави рассчитывал на бывшего защитника американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси", но быстро понял, что ошибся. 21-летний игрок сборной Мексики провел в "Барселоне" меньше полугода. 

Иньеста против Араухо
Араухо пытается остановить Иньесту. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Пока не известно, куда уйдет Араухо. Не исключено, что молодой футболист вернется в MLS. "Барселона" может отпустить его даже бесплатно или в аренду с обязательным условием выкупа контракта футболиста. Каталонский клуб возобновит поиски нового претендента на позицию правого защитника команды Хави Эрнандеса. 

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