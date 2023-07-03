"Барселона" продасть Араухо: гравцю шукають новий клуб
Тренерський штаб каталонської "Барселони" розчарувався в одному з футболістів, у якому бачили майбутнього лідера оборони команди. Клуб шукає новий клуб для свого гравця.
"Барселона" не наполягатиме на великій грошовій компенсації, повідомляє Mundo Deportivo.
Керівництво "синьо-гранатового" клубу збирається посилити склад команди та запросити відразу кілька перспективних футболістів на чолі з Вітором Роке. Водночас "Барселона" продасть гравців, які не знадобляться Хаві Ернандесу у новому сезоні.
Перший продаж "Барселони"
Каталонський клуб має залишити Хуліан Араухо. Хаві розраховував на колишнього захисника американського клубу "Лос-Анджелес Гелаксі", але швидко зрозумів, що помилився. 21-річний гравець збірної Мексики провів у "Барселоні" менше ніж пів року.
Поки не відомо, куди піде Араухо. Не виключено, що молодий футболіст повернеться до MLS. "Барселона" може відпустити його навіть безкоштовно або в оренду з обов'язковою умовою викупу контракту футболіста. Каталонський клуб відновить пошуки нового претендента на позицію правого захисника Хаві Ернандеса.
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