"Барселона" продасть Араухо: гравцю шукають новий клуб

Уболівальники "Барселони" вітають команду. Фото: REUTERS/Bruna Casas

Тренерський штаб каталонської "Барселони" розчарувався в одному з футболістів, у якому бачили майбутнього лідера оборони команди. Клуб шукає новий клуб для свого гравця.

"Барселона" не наполягатиме на великій грошовій компенсації, повідомляє Mundo Deportivo.

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Керівництво "синьо-гранатового" клубу збирається посилити склад команди та запросити відразу кілька перспективних футболістів на чолі з Вітором Роке. Водночас "Барселона" продасть гравців, які не знадобляться Хаві Ернандесу у новому сезоні.

Перший продаж "Барселони"

Каталонський клуб має залишити Хуліан Араухо. Хаві розраховував на колишнього захисника американського клубу "Лос-Анджелес Гелаксі", але швидко зрозумів, що помилився. 21-річний гравець збірної Мексики провів у "Барселоні" менше ніж пів року.

Араухо намагається зупинити Іньєсту. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Поки не відомо, куди піде Араухо. Не виключено, що молодий футболіст повернеться до MLS. "Барселона" може відпустити його навіть безкоштовно або в оренду з обов'язковою умовою викупу контракту футболіста. Каталонський клуб відновить пошуки нового претендента на позицію правого захисника Хаві Ернандеса.

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