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Вратарь "Шахтера" не поможет команде в новом сезоне

3 июля 2023 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Вратарь "Шахтера" не поможет команде в новом сезоне
"Шахтер" празднует чемпионство. Фото: пресс-служба "горняков"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший голкипер сборной Украины Андрей Пятов больше не является игроком "горняков". Клуб не стал продлевать контракт со своим самым опытным футболистом. 

При этом Пятов может остаться в "Шахтере", сообщил официальный сайт клуба. 

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Андрей Пятов провел в донецком "Шахтере" большую часть карьеры. 39-летний вратарь стал "горняком" в 2007 году после трансфера из полтавской "Ворсклы". Он провел в клубе 16 сезонов, сыграл более 400 матчей и помог "Шахтеру" выиграть много трофеев. 

Дальнейшая судьба Пятова 

Этим летом "горняки" проведут благотворительный матч с лондонским "Тоттенхэмом". Опытный украинский голкипер уже получил приглашение сыграть в этом поединке за "Шахтер". Но и после встречи с лондонцами Андрей Пятов может остаться в "Шахтере". 

Андрей Пятов
Андрей Пятов на интервью. Скриншот YouTube

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявил, что ветерану уже предложили войти в тренерский штаб нового наставника команда Патрика Ван Леувена. "Шахтер" продолжает рассчитывать на Андрея Пятова, но уже в качестве тренера вратарей. 

Палкин подчеркнул, что в команде очень много молодых футболистов, которым необходим опыт и навыки Пятова. Андрей может остаться важной частью донецкого "Шахтера". Контракт Ван Леувена заключен сроком на два года. Скорее всего, такое же предложение получил и Пятов. 

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