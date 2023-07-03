Вратарь "Шахтера" не поможет команде в новом сезоне

"Шахтер" празднует чемпионство. Фото: пресс-служба "горняков"

Бывший голкипер сборной Украины Андрей Пятов больше не является игроком "горняков". Клуб не стал продлевать контракт со своим самым опытным футболистом.

При этом Пятов может остаться в "Шахтере", сообщил официальный сайт клуба.

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Андрей Пятов провел в донецком "Шахтере" большую часть карьеры. 39-летний вратарь стал "горняком" в 2007 году после трансфера из полтавской "Ворсклы". Он провел в клубе 16 сезонов, сыграл более 400 матчей и помог "Шахтеру" выиграть много трофеев.

Дальнейшая судьба Пятова

Этим летом "горняки" проведут благотворительный матч с лондонским "Тоттенхэмом". Опытный украинский голкипер уже получил приглашение сыграть в этом поединке за "Шахтер". Но и после встречи с лондонцами Андрей Пятов может остаться в "Шахтере".

Андрей Пятов на интервью. Скриншот YouTube

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявил, что ветерану уже предложили войти в тренерский штаб нового наставника команда Патрика Ван Леувена. "Шахтер" продолжает рассчитывать на Андрея Пятова, но уже в качестве тренера вратарей.

Палкин подчеркнул, что в команде очень много молодых футболистов, которым необходим опыт и навыки Пятова. Андрей может остаться важной частью донецкого "Шахтера". Контракт Ван Леувена заключен сроком на два года. Скорее всего, такое же предложение получил и Пятов.

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