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Ван Леувен официально стал новым тренером "Шахтера"

3 июля 2023 14:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ван Леувен официально стал новым тренером "Шахтера"
Патрик Ван Леувен подписал контракт с "горняками". Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство донецкого "Шахтера" официально представило нового главного тренера. Как и ожидалось, им стал нидерландский специалист Патрик Ван Леувен. 

Контракт с наставником подписан до лета 2025 года, сообщает официальный сайт "горняков". 

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Вскоре после официального ухода из "Шахтера" Игора Йовичевича клуб представил нового главного тренера. На эту должность уже давно был выбран 53-летний Патрик Ван Леувен. 

Патрик Ван Леувен
Патрик Ван Леувен в "Шахтере". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Ожидания от нового тренера

Патрик Ван Леувен давно зарекомендовал себя в качестве специалиста, который хорошо умеет работать с молодыми игроками. Именно на них "Шахтер" будет делать ставку в ближайшее время. 

Ван Леувен начинал работать с молодежью в нидерландском "Фейеноорде", с которого берут пример многие клубы Европы. В 2006 году Патрик переехал в Украину, а два года спустя возглавил академию "Шахтера". 

Нидерландский специалист получил опыт тренерской работы в "Маккаби" из Тель-Авива и в луганской "Заре". Он был признан лучшим наставником в украинской Премьер-лиге по итогам прошлого сезона. 

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