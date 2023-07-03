Ван Леувен официально стал новым тренером "Шахтера"
Руководство донецкого "Шахтера" официально представило нового главного тренера. Как и ожидалось, им стал нидерландский специалист Патрик Ван Леувен.
Контракт с наставником подписан до лета 2025 года, сообщает официальный сайт "горняков".
Вскоре после официального ухода из "Шахтера" Игора Йовичевича клуб представил нового главного тренера. На эту должность уже давно был выбран 53-летний Патрик Ван Леувен.
Ожидания от нового тренера
Патрик Ван Леувен давно зарекомендовал себя в качестве специалиста, который хорошо умеет работать с молодыми игроками. Именно на них "Шахтер" будет делать ставку в ближайшее время.
Ван Леувен начинал работать с молодежью в нидерландском "Фейеноорде", с которого берут пример многие клубы Европы. В 2006 году Патрик переехал в Украину, а два года спустя возглавил академию "Шахтера".
Нидерландский специалист получил опыт тренерской работы в "Маккаби" из Тель-Авива и в луганской "Заре". Он был признан лучшим наставником в украинской Премьер-лиге по итогам прошлого сезона.
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