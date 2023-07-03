Ван Леувен офіційно став новим тренером "Шахтаря"

Патрік Ван Леувен підписав контракт із "гірниками". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Керівництво донецького "Шахтаря" офіційно представило нового головного тренера. Як і очікувалося, ним став нідерландський фахівець Патрік Ван Леувен.

Контракт із наставником підписано до літа 2025 року, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Невдовзі після офіційного відходу з "Шахтаря" Ігора Йовічевіча клуб представив нового головного тренера. На цю посаду вже давно було обрано 53-річного Патріка Ван Леувена.

Патрік Ван Леувен у "Шахтарі". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Очікування від нового тренера

Патрік Ван Леувен давно зарекомендував себе як спеціаліст, який добре вміє працювати з молодими гравцями. Саме на них "Шахтар" робитиме ставку найближчим часом.

Ван Леувен починав працювати з молоддю в нідерландському "Феєнорді", з якого беруть приклад багато клубів Європи. У 2006 році Патрік переїхав до України, а через два роки очолив академію "Шахтаря".

Нідерландський фахівець отримав досвід тренерської роботи в "Маккабі" з Тель-Авіва та в луганській "Зорі". Він був визнаний найкращим наставником в українській Прем'єр-лізі за підсумками минулого сезону.

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