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"Шахтер" отказался выкупать игрока, предавшего "Динамо"

2 июля 2023 13:30
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" отказался выкупать игрока, предавшего "Динамо"
Богдан Михайличенко. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" после смены главного тренера решил разобраться с некоторыми футболистами, которые не смогли себя зарекомендовать. Одним из них стал Богдан Михайличенко.

Дончане отказались выкупать его у "Андерлехта", сообщает портал Voetbal Nieuws.

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Ранее Михайличенко выступал за "Динамо". Фото:"Динамо" Киев

Игрок пошел против родного клуба ради сезона в "Шахтере"

По данным источников, еще два месяца назад "Шахтер" не сомневался в выкупе игрока, но по окончании сезона ситуация изменилась. Вероятно, это связано с отставкой главного тренера Игоря Йовичевича.

При этом бельгийские источники считают, что таким образом "Шахтер" пытается уменьшить сумму выкупа, поскольку в "Андерлехте" у Богдана мало шансов сыграть, а клубу нужно платить ему зарплату.

Если же Михайличенко не выкупят, то уже на следующей неделе он должен приступить к тренировкам "Андерлехта".

В прошлом сезоне 26-летний воспитанник "Динамо" провел 32 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 5 голевых передач.

Напомним, "Шахтер" оформил трансфер своего таланта в европейский клуб.

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