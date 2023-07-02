"Шахтер" отказался выкупать игрока, предавшего "Динамо"
Донецкий "Шахтер" после смены главного тренера решил разобраться с некоторыми футболистами, которые не смогли себя зарекомендовать. Одним из них стал Богдан Михайличенко.
Дончане отказались выкупать его у "Андерлехта", сообщает портал Voetbal Nieuws.
Михайличенко является воспитанником киевского "Динамо" и после перехода в "Шахтер" получил статус "предателя" в киевском клубе.
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По данным источников, еще два месяца назад "Шахтер" не сомневался в выкупе игрока, но по окончании сезона ситуация изменилась. Вероятно, это связано с отставкой главного тренера Игоря Йовичевича.
При этом бельгийские источники считают, что таким образом "Шахтер" пытается уменьшить сумму выкупа, поскольку в "Андерлехте" у Богдана мало шансов сыграть, а клубу нужно платить ему зарплату.
Если же Михайличенко не выкупят, то уже на следующей неделе он должен приступить к тренировкам "Андерлехта".
В прошлом сезоне 26-летний воспитанник "Динамо" провел 32 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 5 голевых передач.
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