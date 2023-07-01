"Шахтер" официально объявил о будущем Йовичевича

Игорь Йовичевич. Фото: "Шахтер" Донецк

Донецкий "Шахтер" наконец-то объявил свое решение о будущем главного тренера Игоря Йовичевича. Хорватскому специалисту оно, вероятно, не понравилось.

"Горняки" объявили об увольнении хорвата, сообщает пресс-служба клуба .

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Йовичевич ушел после успешного сезона

Донецкий "Шахтер" на своих официальных ресурсах сообщил о расставании с Йовичевичем и поблагодарил специалиста.

"Благодарим Игоря Йовичевича и его ассистентов за качественную работу и высокий профессионализм, за красивые победы и незабываемые эмоции. Это был яркий сезон, которым вы навсегда вписали свои имена в историю "Шахтера". Отдельная благодарность за активную гражданскую позицию в поддержке Украины и украинцев", — говорится в сообщении клуба.

"Шахтер" при руководстве Йовичевича победил в 24 матчах, 10 раз сыграл в ничью и потерпел шесть поражений.

Хорват привел команду к золотым медалям в чемпионате Украины, в Лиге чемпионов стал третьим, и в Лиге Европы дошел до 1/8 финала.

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