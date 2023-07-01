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"Шахтар" офіційно оголосив про майбутнє Йовічевіча

1 липня 2023 19:33
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтар" офіційно оголосив про майбутнє Йовічевіча
Ігор Йовічевіч. Фото: "Шахтар" Донецьк
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький  "Шахтар" нарешті оголосив своє рішення про майбутнє головного тренера Ігора Йовічевіче. Хорватському спеціалісту воно, ймовірно, не сподобалось.

"Гірники" оголосили про звільнення хорвата, повідомляє пресслужба клубу.

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Очікується, що новим головним тренером "Щахтаря" замість Йовічевіча призначать наставника "Зорі" Патріка ван Леувена. Нідерландець раніше керував академією "гірників".

Йовічевіч пішов після успішного сезону

Донецький "Шахтар" на своїх офіційних ресурсах повідомив про розтавання з Йовічевічем й подякував спеціалісту.

"Дякуємо Ігору Йовічевічу та його асистентам за якісну роботу і високий професіоналізм, за красиві перемоги й незабутні емоції. Це був яскравий сезон, яким ви назавжди вписали свої імена в історію "Шахтаря". Окрема подяка за активну громадянську позицію в підтримці України та українців", — йдеться у повідомленні клубу.

"Шахтар" за керівництва Йовічевіча переміг у 24 матчах, 10 разів зіграв у нічию та зазнав шести поразок.

Хорват привів команду до золотих медалей в чемпіонаті України, у Лізі чемпіонів став третім, і в Лізі Європи дійшов до 1/8 фіналу.

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