Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Шахтар" відмовився викупати гравця, який зрадив "Динамо" arrow

"Шахтар" відмовився викупати гравця, який зрадив "Динамо"

2 липня 2023 13:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Шахтар" відмовився викупати гравця, який зрадив "Динамо"
Богдан Михайліченко. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" після зміни головного тренера вирішив розібратись з деякими футболістами, які не змогли себе зарекомендувати. Одним із них став Богдан Михайліченко.

Донеччани відмовились викупати його у "Андерлехту", повідомляє портал Voetbal Nieuws.

Читайте також:

Михайліченко є вихованцем київського "Динамо" й після переходу в "Шахтар" отримав статус "зрадника" у київському клубі.

Раніше Михайліченко виступав за "Динамо". Фото:"Динамо" Київ

Гравець пішов проти рідного клубу заради сезону в "Шахтарі"

За даними джерел, ще два місяці тому "Шахтар" не сумнівався у викупі гравця, але після закінчення сезону ситуація змінилася. Ймовірно, це пов’язано з відставкою головного тренера Ігора Йовічевіча.

При цьому бельгійські джерела вважають, що таким чином "Шахтар" намагається зменшити суму викупу, оскільки в "Андерлехті" у Богдана мало шансів заграти, а клубу потрібно платити йому зарплатню.

Якщо ж таки Михайліченко не викуплять, то вже з наступного тижня він повинен долучитися до тренувань "Андерлехту".

Минулого сезону 26-річний вихованець "Динамо" провів 32 матчі, в яких забив 2 м’ячі та зробив 5 гольових передач.

Нагадаємо, "Шахтар" оформив трансфер свого таланту до європейського клубу.

Форвард "Тоттенгема" Гаррі Кейн передумав переходити до "Баварії" і вибрав інший клуб.

Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков продовжив кар'єру в Італії: ним цікавиться топклуб.

Форвард "Брюгге" Роман Яремчук має намір перейти у відомий клуб.

Київський футбольний клуб хоче у міжнародному суді відібрати бренд у російського гранду.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз