"Шахтар" відмовився викупати гравця, який зрадив "Динамо"

Богдан Михайліченко. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" після зміни головного тренера вирішив розібратись з деякими футболістами, які не змогли себе зарекомендувати. Одним із них став Богдан Михайліченко.

Донеччани відмовились викупати його у "Андерлехту", повідомляє портал Voetbal Nieuws.

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За даними джерел, ще два місяці тому "Шахтар" не сумнівався у викупі гравця, але після закінчення сезону ситуація змінилася. Ймовірно, це пов’язано з відставкою головного тренера Ігора Йовічевіча.

При цьому бельгійські джерела вважають, що таким чином "Шахтар" намагається зменшити суму викупу, оскільки в "Андерлехті" у Богдана мало шансів заграти, а клубу потрібно платити йому зарплатню.

Якщо ж таки Михайліченко не викуплять, то вже з наступного тижня він повинен долучитися до тренувань "Андерлехту".

Минулого сезону 26-річний вихованець "Динамо" провів 32 матчі, в яких забив 2 м’ячі та зробив 5 гольових передач.

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