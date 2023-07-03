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Воротар "Шахтаря" не допоможе команді у новому сезоні

3 липня 2023 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Воротар "Шахтаря" не допоможе команді у новому сезоні
"Шахтар" святкує чемпіонство. Фото: пресслужба "гірників"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній голкіпер збірної України Андрій Пятов більше не є гравцем "гірників". Клуб не став продовжувати контракт зі своїм найдосвідченішим футболістом.

При цьому Пятов може залишитися у "Шахтарі", повідомив офіційний сайт клубу.

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Андрій Пятов провів у донецькому "Шахтарі" більшу частину кар'єри. 39-річний воротар став "гірником" у 2007 році після трансферу з полтавської "Ворскли". Він провів у клубі 16 сезонів, зіграв понад 400 матчів та допоміг "Шахтарю" виграти багато трофеїв.

Подальша доля Пятова

Цього літа "гірники" проведуть благодійний матч із лондонським "Тоттенгемом". Досвідчений український голкіпер уже отримав запрошення зіграти у цьому поєдинку за "Шахтар". Але й після зустрічі з лондонцями Андрій Пятов може залишитись у "Шахтарі".

Андрій П'ятов
Андрій Пятов на інтерв'ю. Скріншот YouTube

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін заявив, що ветерану вже запропонували увійти до тренерського штабу нового наставника команда Патріка Ван Леувена. "Шахтар" продовжує розраховувати на Андрія Пятова, але вже як тренер воротарів.

Палкін підкреслив, що в команді дуже багато молодих футболістів, яким необхідний досвід та навички Пятова. Андрій може залишитись важливою частиною донецького "Шахтаря". Контракт Ван Леувена укладено на два роки. Швидше за все, таку ж пропозицію отримав і Пятов.

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