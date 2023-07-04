Циганков потрібен відомому клубу: "Жирона" продасть українця

Віктор Циганков у збірній України. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може продовжити кар'єру у чемпіонаті Німеччини. Мюнхенська "Баварія" вивчає можливість запросити одного із лідерів "Жирони".

Переїзд українця до Мюнхена може відбутися найближчим часом, повідомляє Bild.

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Віктор Циганков усупереч прогнозу скептиків швидко освоївся в іспанській Ла-Лізі. Через пів року після переходу до "Жирони" він став одним із лідерів команди, яка до останнього туру боролася за вихід до єврокубків.

Трансфер Циганкова

Успішна гра українського півзахисника відродила чутки про його перехід до топклубу. Віктор повернув собі статус одного із найперспективніших гравців Європи. Їм знову цікавляться гранди континентального футболу.

Циганков у матчі зі збірною Мальти. Фото: пресслужба "Динамо"

"Баварія" готова зробити "Жироні" пропозицію щодо Циганкова. Чемпіони Німеччини цього літа продадуть одразу кілька гравців центру поля. З Мюнхена поїдуть Гнабрі та Горецка, можливий продаж Сане та Кімміха. "Баварії" необхідно посилити склад. Одним із новачків клубу може стати український футболіст.

У "Баварії" розглядають два варіанти на запрошення Циганкова. Його можуть взяти в оренду з правом викупу або запропонувати "Жироні" близько 20 млн євро. Половину цієї суми каталонці за умовами договору заплатять київському "Динамо".

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