Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Циганков потрібен відомому клубу: "Жирона" продасть українця arrow

Циганков потрібен відомому клубу: "Жирона" продасть українця

4 липня 2023 07:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков потрібен відомому клубу: "Жирона" продасть українця
Віктор Циганков у збірній України. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може продовжити кар'єру у чемпіонаті Німеччини. Мюнхенська "Баварія" вивчає можливість запросити одного із лідерів "Жирони".

Переїзд українця до Мюнхена може відбутися найближчим часом, повідомляє Bild.

Читайте також:

Віктор Циганков усупереч прогнозу скептиків швидко освоївся в іспанській Ла-Лізі. Через пів року після переходу до "Жирони" він став одним із лідерів команди, яка до останнього туру боролася за вихід до єврокубків.

Трансфер Циганкова

Успішна гра українського півзахисника відродила чутки про його перехід до топклубу. Віктор повернув собі статус одного із найперспективніших гравців Європи. Їм знову цікавляться гранди континентального футболу.

Віктор Циганков
Циганков у матчі зі збірною Мальти. Фото: пресслужба "Динамо"

"Баварія" готова зробити "Жироні" пропозицію щодо Циганкова. Чемпіони Німеччини цього літа продадуть одразу кілька гравців центру поля. З Мюнхена поїдуть Гнабрі та Горецка, можливий продаж Сане та Кімміха. "Баварії" необхідно посилити склад. Одним із новачків клубу може стати український футболіст.

У "Баварії" розглядають два варіанти на запрошення Циганкова. Його можуть взяти в оренду з правом викупу або запропонувати "Жироні" близько 20 млн євро. Половину цієї суми каталонці за умовами договору заплатять київському "Динамо".

Нагадаємо, Роналду повернеться до Європи: топклуб готує пропозицію для Кріштіану.

Форвард Кіліан Мбаппе не потрібний "Реалу": француз посварився з Пересом.

Неймару запропонували неймовірну зарплату у Саудівській Аравії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз