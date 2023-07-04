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Шевченко рассказал, сможет ли Мудрик стать лидером "Челси"

4 июля 2023 08:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко рассказал, сможет ли Мудрик стать лидером "Челси"
Михаил Мудрик в "Челси". Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о перспективах Михаила Мудрика в лондонском "Челси". Легендарный форвард уверен, что молодой футболист со временем сможет проявить себя. 

Шевченко дал важный совет вингеру "синих", сообщает talkSPORT.

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Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино уже начал строить на "Стэмфорд Бридж" свою команду. Аргентинец высоко оценил потенциал Мудрика и не хочет отпускать Михаила. Андрей Шевченко солидарен с мнением коллеги. Он считает, что со временем молодой полузащитник станет звездой АПЛ. 

Перспективы Мудрика

"Челси" заплатил донецкому "Шахтеру" 70 млн евро за Михаила Мудрика. С учетом бонусов эта сумма может вырасти до 100 млн евро. С момента переезда в Англию вингер провел в составе "синих" 17 поединков, в которых сделал две результативные передачи. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ

Сразу после окончания клубного сезона Мудрик отправился в национальную сборную. Он успел помочь и главной команде страны, и "молодежке" на Евро-2023. Мудрик стал частью команды, которая через год примет участие в Олимпийских играх. Андрей Шевченко считает, что молодой футболист сможет реализовать потенциал и на клубном уровне. 

"Этот футболист обладает всеми качествами, чтобы стать настоящей звездой. Ему лишь надо терпеливо работать и ждать. Это непростое условие, но я верю в Мудрика. 

Он попал в очень сильную лигу — одну из лучших в мире. Высокая стоимость трансфера вызывает дополнительное давление. Деньги не делают игрока лучшим в мире, на это способен талант", — рассказал Андрей Шевченко. 

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