Шевченко рассказал, сможет ли Мудрик стать лидером "Челси"
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о перспективах Михаила Мудрика в лондонском "Челси". Легендарный форвард уверен, что молодой футболист со временем сможет проявить себя.
Шевченко дал важный совет вингеру "синих", сообщает talkSPORT.
Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино уже начал строить на "Стэмфорд Бридж" свою команду. Аргентинец высоко оценил потенциал Мудрика и не хочет отпускать Михаила. Андрей Шевченко солидарен с мнением коллеги. Он считает, что со временем молодой полузащитник станет звездой АПЛ.
Перспективы Мудрика
"Челси" заплатил донецкому "Шахтеру" 70 млн евро за Михаила Мудрика. С учетом бонусов эта сумма может вырасти до 100 млн евро. С момента переезда в Англию вингер провел в составе "синих" 17 поединков, в которых сделал две результативные передачи.
Сразу после окончания клубного сезона Мудрик отправился в национальную сборную. Он успел помочь и главной команде страны, и "молодежке" на Евро-2023. Мудрик стал частью команды, которая через год примет участие в Олимпийских играх. Андрей Шевченко считает, что молодой футболист сможет реализовать потенциал и на клубном уровне.
"Этот футболист обладает всеми качествами, чтобы стать настоящей звездой. Ему лишь надо терпеливо работать и ждать. Это непростое условие, но я верю в Мудрика.
Он попал в очень сильную лигу — одну из лучших в мире. Высокая стоимость трансфера вызывает дополнительное давление. Деньги не делают игрока лучшим в мире, на это способен талант", — рассказал Андрей Шевченко.
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