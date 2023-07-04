Шевченко розповів, чи зможе Мудрик стати лідером "Челсі"

Михайло Мудрик у "Челсі". Скріншот YouTube

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думкою про перспективи Михайла Мудрика у лондонському "Челсі". Легендарний форвард упевнений, що молодий футболіст згодом зможе проявити себе.

Шевченко дав важливу пораду вінгеру "синіх", повідомляє talkSPORT.

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Новий головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно вже почав будувати на "Стемфорд Брідж" свою команду. Аргентинець високо оцінив потенціал Мудрика та не хоче відпускати Михайла. Андрій Шевченко солідарний із думкою колеги. Він вважає, що згодом молодий півзахисник стане зіркою АПЛ.

Перспективи Мудрика

"Челсі" заплатив донецькому "Шахтарю" 70 млн євро за Михайла Мудрика. З урахуванням бонусів ця сума може зрости до 100 млн євро. З моменту переїзду до Англії вінгер провів у складі "синіх" 17 поєдинків, у яких зробив дві результативні передачі.

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: пресслужба УАФ

Одразу після закінчення клубного сезону Мудрик вирушив до національної збірної. Він встиг допомогти й головній команді країни, і "молодіжці" на Євро-2023. Мудрик став частиною команди, яка за рік візьме участь в Олімпійських іграх. Андрій Шевченко вважає, що молодий футболіст зможе реалізувати потенціал на клубному рівні.

"Цей футболіст має всі якості, щоб стати справжньою зіркою. Йому лише треба терпляче працювати та чекати. Це непроста умова, але я вірю в Мудрика.

Він потрапив у дуже сильну лігу — одну з найкращих у світі. Висока вартість трансферу викликає додатковий тиск. Гроші не роблять гравця найкращим у світі, на це здатний талант", — розповів Андрій Шевченко.

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