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Сын Шевченко стал футболистом английского клуба

4 июля 2023 06:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Сын Шевченко стал футболистом английского клуба
На подписание контракта Кристиана прибыли отец, мать и брат. Фото: instagram.com/kristianms7
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сын бывшего главного тренера сборной Украины по футболу и одного из лучших игроков в истории страны Андрея Шевченко Кристиан нашел себе новую команду. На подписании контракта лично присутствовала вся семья.

Теперь 15-летний футболист будет защищать цвета "Уотфорда".

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Отметим, что Шевченко-младшему всего 15 лет и он с самого детства занимался футболом в академии лондонского "Челси".

Кристиан Шевченко в новом клубе. Фото: instagram.com/kristianms7

Третья команда за последний год

Кристиан Шевченко за время своей детской футбольной карьеры был воспитанником "Челси" и играл там до конца 2022-го года.

В лондонском клубе сын владельца "Золотого мяча" проиграл конкуренцию украинцу Ивану Струку и не получил профессиональный контракт. Интересно, что его конкурент из Тернопольской области был единственным из восьми человек, кому предложили договор.

После ухода из "Челси" Шевченко-младший в декабре прошлого года перешел в академию "Тоттенхэма", где должен был тренироваться в группе бывшего игрока "Металлурга" Донецк, "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре. Об этом периоде известно очень мало.

После подписания контракта с "Уотфордом" Кристиан прокомментировал в соцсетях это событие.

"Счастлив подписать контракт с "Уотфордом". Трудная работа продолжается", — написал Шевченко-младший.

Взрослая команда "Уотфорда" ранее играла в Английской премьер-лиге, но сейчас выступает в Чемпионшипе.

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