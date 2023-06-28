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Мудрик и звезда популярного сериала сыграют в матче за Украину

28 июня 2023 08:00
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик и звезда популярного сериала сыграют в матче за Украину
Михаил Мудрик и Фил Данстер. Фото: game4ukraine
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

К благотворительному матчу Game4Ukraine, который состоится 5 августа на Stamford Bridge присоединились еще два участника. Один из них игрок "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик.

Вторым стал актер, звезда популярного телесериала "Тед Лассо" Фил Данстед, сообщили на странице благотворительного матча в соцсетях.

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Отметим, что в "Матче за Украину" сыграют звездные команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко. Вырученные за матч средства потратят на восстановление Украины.

Александр Зинченко, Владимир Зеленский и Андрей Шевченко. Фото: UNITED24

Пока неизвестно, за какую команду сыграет "Тартт"

На страницах Game4Ukraine в соцсетях объявили участие Мудрика и Данстеда, который играет в сериале дерзкого футболиста "Джейми Тартта".

Интересно, что прототипом "Тартта" в реальной жизни является вингер "Манчестер Сити" и сборной Англии Джек Грилиш. Было бы интересно, если бы футболист и актер сыграли друг с другом на футбольном поле.

Если Мудрик попал в команду Шевченко, то для Данстеда еще не нашли места. При этом составы еще формируются и ожидается прибытие других кинозвезд.

Команда Шевченко: Майкл Эссьен, Рикардо Карвальо, Лука Тони, Дида, Массимо Оддо, Джанфранко Джола, Карло Кудичини, Клод Макелеле, Вилльям Галлас, Самуэль Это’о, Михаил Мудрик, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедорф.

Главный тренер: Эмма Хэйс.

Команда Зинченко: Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрик Бергер, Робби Кин, Джек Вилшир, Пер Мертезакер, Робер Пирес, Йорне Арне Риисе, Антонио Валенсия, Патрие Виейра, Вес Морган, Бакари Санья, Жерар Пике, Шота Арвеладзе.

Главный тренер: Арсен Венгер.

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