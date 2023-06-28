Мудрик та зірка популярного серіалу зіграють у матчі за Україну

Михайло Мудрик та Філ Данстер. Фото: game4ukraine

До благодійного матчу Game4Ukraine, який відбудеться 5 серпня на Stamford Bridge приєдналися ще двоє учасників. Один із них гравець "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик .

Другим став актор, зірка популярного телесеріалу "Тед Лассо" Філ Данстед, повідомили на сторінці благодійного матчу в соцмережах.

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Зазначимо, що у "Матчі за Україну" зіграють зіркові команди Олександра Зінченка та Андрія Шевченка. Отримані за матч кошти витратять на відновлення України.

Олександр Зінченко, Володимир Зеленський та Андрій Шевченко. Фото: UNITED24

Поки що невідомо, за яку команду зіграє "Тартт"

На сторінках Game4Ukraine у соцмережах оголосили участь Мудрика та Данстеда, який грає у серіалі зухвалого футболіста "Джеймі Тартта".

Цікаво, що прототипом "Тартта" у реальному житті є вінгер "Манчестер Сіті" та збірної Англії Джек Гриліш. Було б цікаво, якби футболіст та актор зіграли один з одним на футбольному полі.

Якщо Мудрик потрапив до команди Шевченка, то для Данстеда ще не знайшли місця. При цьому склади ще формуються та очікується прибуття інших кінозірок.

Команда Шевченка: Майкл Есьєн, Рікардо Карвальо, Лука Тоні, Діда, Массімо Оддо, Джанфранко Джола, Карло Кудічіні, Клод Макелеле, Вілльям Галлас, Самуель Ето'о, Михайло Мудрик, Фабіо Каннаваро, Кларенс Зеєдорф.

Головний тренер: Емма Хейс.

Команда Зінченка: Йєнс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрік Бергер, Роббі Кін, Джек Вілшир, Пер Мертезакер, Робер Пірес, Йорне Арне Ріісе, Антоніо Валенсія, Патріє Вієйра, Вага Морган, Бакарі Санья, Жерар Піке, Шота Арвеладзе.

Головний тренер: Арсен Венгер.

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