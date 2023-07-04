Син Шевченка став футболістом англійського клубу

На підписання контракту Крістіана прибули батько, мати та брат. Фото: instagram.com/kristianms7

Син колишнього головного тренера збірної України з футболу та одного з найкращих гравців в історії країни Андрія Шевченка Крістіан знайшов собі нову команду. На підписанні договору особисто була присутня вся сім'я.

Тепер 15-річний футболіст захищатиме кольори "Вотфорда".

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Зазначимо, що Шевченко-молодшому лише 15 років і він змалку займався футболом в академії лондонського "Челсі".

Крістіан Шевченко у новому клубі. Фото: instagram.com/kristianms7

Третя команда за останній рік

Крістіан Шевченко за час своєї дитячої футбольної кар'єри був вихованцем "Челсі" та грав там до кінця 2022-го року.

У лондонському клубі син володаря "Золотого м'яча" програв конкуренцію українцю Івану Струку та не отримав професійного контракту. Цікаво, що його конкурент із Тернопільської області був єдиним із восьми гравців цього віку, кому запропонували договір.

Після відходу з "Челсі" Шевченко-молодший у грудні минулого року перейшов до академії "Тоттенгема", де мав тренуватися у групі колишнього гравця "Металурга" Донецьк, "Барселони" та "Манчестер Сіті" Яя Туре. Про цей період відомо дуже мало.

Після підписання контракту з "Вотфордом" Крістіан прокоментував у соцмережах цю подію.

"Щасливий підписати контракт із "Уотфордом". Важка робота триває", — написав Шевченко-молодший.

Доросла команда "Уотфорда" раніше грала в Англійській прем'єр-лізі, але зараз виступає у Чемпіоншипі.

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