Фірміно приєднався до Роналду та Бензема у Саудівській Аравії

Бразилець уклав угоду із "Аль-Ахлі". Фото: Twitter/ALAHLI_FCEN

Чергова зірка світового футболу склала компанію Роналду та Бензема. Екснападник "Ліверпуля" Фірміно уклав угоду із чемпіоном країни “Аль-Ахлі”.

Про те, що з бразильцем уклали 3-річний контракт повідомляє пресслужба клубу.

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Фінансові деталі залишаються невідомими, але точно, що трансфер стався на правах вільного агента.

У "Ліверпулі" 31-річний форвард провів 8 років, зіграв 256 матчів та забив 82 голи. За цей час він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, АПЛ, Кубок та Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги та Клубний чемпіонат світу.

A career full of highlights!

Roberto “Bobby” Firmino 🫡🪄🇧🇷#WelcomeFirmino pic.twitter.com/VPxG72MyJQ — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 4, 2023

До "червоних" він грав за "Хоффенхайм" та "Фігейрейнесе". За збірну Бразилії зіграв 55 матчів та забив 17 голів.

Signing the contract with his no-look finish style 🫣



Good night! 💚🫶#WelcomeFirmino

pic.twitter.com/xRumBaVg9u — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 4, 2023

До цього чемпіони Саудівської Аравії підписали ще воротаря "Челсі" Едуара Менді. 31-річний страж воріт узгодив із клубом умови особистого контракту, який буде розрахований до 2026 року. Сума трансферу становила 16 мільйонів фунтів (близько 18,5 мільйонів євро).

Хто наступний?

Нагадаємо, що чемпіонат Саудівської Аравії з кожним гучним трансфером наближається до рейтингу Топліг світу. Слідом за Криштіану Роналду, який вже сезон відіграв за "Аль-Наср", до "Аль-Іттіхада" перейшов володар Золотого м’яча Бензема, Нголо Канте а також португалець Жота із "Селтіка".

Націлений перейти до Азії також вінгер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максімен. Очолив "Аль-Іттіфак" Стівен Джерард. Розміркували над пропозицією Мессі та Буффон.

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