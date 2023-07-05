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Фірміно приєднався до Роналду та Бензема у Саудівській Аравії

5 липня 2023 07:11
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Фірміно приєднався до Роналду та Бензема у Саудівській Аравії
Бразилець уклав угоду із "Аль-Ахлі". Фото: Twitter/ALAHLI_FCEN
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Чергова зірка світового футболу склала компанію Роналду та Бензема. Екснападник "Ліверпуля" Фірміно уклав угоду із чемпіоном країни “Аль-Ахлі”.

Про те, що з бразильцем уклали 3-річний контракт повідомляє пресслужба клубу.

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Фінансові деталі залишаються невідомими, але точно, що трансфер стався на правах вільного агента.

У "Ліверпулі" 31-річний форвард провів 8 років, зіграв 256 матчів та забив 82 голи. За цей час він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, АПЛ, Кубок та Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги та Клубний чемпіонат світу.

До "червоних" він грав за "Хоффенхайм" та "Фігейрейнесе". За збірну Бразилії зіграв 55 матчів та забив 17 голів.

До цього чемпіони Саудівської Аравії підписали ще воротаря "Челсі" Едуара Менді. 31-річний страж воріт узгодив із клубом умови особистого контракту, який буде розрахований до 2026 року. Сума трансферу становила 16 мільйонів фунтів (близько 18,5 мільйонів євро).

Хто наступний?

Нагадаємо, що чемпіонат Саудівської Аравії з кожним гучним трансфером наближається до рейтингу Топліг світу. Слідом за Криштіану Роналду, який вже сезон відіграв за "Аль-Наср", до "Аль-Іттіхада" перейшов володар Золотого м’яча Бензема, Нголо Канте а також португалець Жота із "Селтіка".

Націлений перейти до Азії також вінгер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максімен. Очолив "Аль-Іттіфак" Стівен Джерард. Розміркували над пропозицією Мессі та Буффон.

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