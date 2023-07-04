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Мбаппе может потерять сотни миллионов евро из-за "ПСЖ"

4 июля 2023 10:35
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Мбаппе может потерять сотни миллионов евро из-за "ПСЖ"
Килиан Мбаппе в сборной Франции. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе столкнулся с проблемой после отказа продлить контракт с "ПСЖ". Лидер команды может лишиться значительной части доходов из-за решения сменить клуб.

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Килиан Мбаппе не готов перейти в мадридский "Реал" летом 2023 года. Для французского игрока этот трансфер повлечет за собой серьезные финансовые потери. Несмотря на то, что капитан "трехцветных" с детства поддерживает "Реал", в "ПСЖ" для него созданы слишком комфортные условия, от которых сложно отказаться. 

Что потеряет Мбаппе при переезде в Мадрид? 

Зарплата форварда в "ПСЖ" составляет 72 млн евро в год. Французский клуб платит игроку за лояльность еще 80 млн. Мбаппе не получит эти деньги в "Реале", который готов платить форварду на больше 40 млн евро за сезон. 

Килиан Мбаппе
Мбаппе празднует гол. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Год назад мадридский клуб обещал Килиану бонус в размере 150 млн евро. Эти деньги Мбаппе мог получить единоразово в случае переезда в Испанию. Однако этим летом "Реал" не может позволить себе заплатить трансферную стоимость футболиста и выплатить ему такой бонус. Через год "бланкос" могут забрать Мбаппе бесплатно, и тогда ему будет гарантирована выплата. 

Все идет к тому, что француз проведет в "ПСЖ" еще как минимум год. Однако не исключено, что слухи о переходе в "Реал" возникли из-за того, что Килиан Мбаппе хочет получить от своего нынешнего клуба более выгодные условия по новому контракту. 

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