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Мбаппе може втратити сотні мільйонів євро через "ПСЖ"

4 липня 2023 10:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе може втратити сотні мільйонів євро через "ПСЖ"
Кіліан Мбаппе у збірній Франції. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе зіштовхнувся із проблемою після відмови продовжити контракт із "ПСЖ". Лідер команди може втратити значну частину доходів через рішення змінити клуб.

"ПСЖ" зробив Мбаппе найоплачуванішим гравцем Європи, нагадує Marca.

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Кіліан Мбаппе не готовий перейти до мадридського "Реалу" влітку 2023 року. Для французького гравця цей трансфер спричинить серйозні фінансові втрати. Попри те, що капітан "триколірних" з дитинства підтримує "Реал", у "ПСЖ" для нього створено надто комфортні умови, від яких важко відмовитись.

Що втратить Мбаппе при переїзді до Мадриду?

Зарплата форварда у "ПСЖ" складає 72 млн євро на рік. Французький клуб платить гравцеві за лояльність ще 80 млн. Мбаппе не отримає ці гроші у "Реалі", який готовий платити форварду на більш як 40 млн євро за сезон.

Кіліан Мбаппе
Мбаппе святкує гол. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Рік тому мадридський клуб обіцяв Кіліану бонус у розмірі 150 млн євро. Ці гроші Мбаппе міг отримати одноразово у разі переїзду до Іспанії. Проте цього літа "Реал" не може дозволити собі заплатити трансферну вартість футболіста та виплатити йому такий бонус. За рік "бланкос" можуть забрати Мбаппе безкоштовно, і тоді йому буде гарантовано виплату.

Все йде до того, що француз проведе до "ПСЖ" ще щонайменше рік. Однак не виключено, що чутки про перехід до "Реалу" виникли через те, що Кіліан Мбаппе хоче отримати від свого нинішнього клубу вигідніші умови за новим контрактом.

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