Фирмино присоединился к Роналду и Бензема в Саудовской Аравии
Очередная звезда мирового футбола составила компанию Роналду и Бензема. Экс-нападающий "Ливерпуля" Фирмино заключил соглашение с чемпионом страны "Аль-Ахли".
О том, что с бразильцем был заключен 3-летний контракт, сообщает пресс-служба клуба.
Финансовые детали остаются неизвестными, но точно, что трансфер произошел на правах свободного агента.
В "Ливерпуле" 31-летний форвард провел 8 лет, сыграл 256 матчей и забил 82 гола. За это время он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок Английской Лиги и Клубный чемпионат мира.
A career full of highlights!— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 4 July 2023
Roberto “Bobby” Firmino 🫡🪄🇧🇷 #WelcomeFirmino pic.twitter.com/VPxG72MyJQ
До "красных" он играл за "Хоффенхайм" и "Фигейрейнес". За сборную Бразилии сыграл 55 матчей и забил 17 голов.
Подтверждение контракта с его no-look finish style 🫣— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 4 July 2023
Good night! 💚🫶 #WelcomeFirmino
pic.twitter.com/xRumBaVg9u
До этого чемпионы Саудовской Аравии подписали еще вратаря "Челси" Эдуара Менди. 31-летний страж ворот согласовал с клубом условия личного контракта, который будет рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера составила 16 миллионов фунтов (около 18,5 миллиона евро).
Кто следующий?
Напомним, что чемпионат Саудовской Аравии с каждым громким трансфером приближается к рейтингу Топлиг мира. Вслед за Криштиану Роналду, который уже сезон отыграл за "Аль-Наср", в "Аль-Иттихад" перешел обладатель Золотого мяча Бензема, Нголо Канте а также португалец Жота из "Селтика".
Нацелен перейти в Азию также вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен. Возглавил "Аль-Иттифак" Стивен Джерард. Размышляли над предложением Месси и Буффон.
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