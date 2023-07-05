Фирмино присоединился к Роналду и Бензема в Саудовской Аравии

Бразилец заключил соглашение с "Аль-Ахли". Фото: Twitter/ALAHLI_FCEN

Очередная звезда мирового футбола составила компанию Роналду и Бензема. Экс-нападающий "Ливерпуля" Фирмино заключил соглашение с чемпионом страны "Аль-Ахли".

О том, что с бразильцем был заключен 3-летний контракт, сообщает пресс-служба клуба.

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Финансовые детали остаются неизвестными, но точно, что трансфер произошел на правах свободного агента.

В "Ливерпуле" 31-летний форвард провел 8 лет, сыграл 256 матчей и забил 82 гола. За это время он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок Английской Лиги и Клубный чемпионат мира.

A career full of highlights!

Roberto “Bobby” Firmino 🫡🪄🇧🇷 #WelcomeFirmino pic.twitter.com/VPxG72MyJQ — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 4 July 2023

До "красных" он играл за "Хоффенхайм" и "Фигейрейнес". За сборную Бразилии сыграл 55 матчей и забил 17 голов.

Подтверждение контракта с его no-look finish style 🫣



Good night! 💚🫶 #WelcomeFirmino

pic.twitter.com/xRumBaVg9u — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 4 July 2023

До этого чемпионы Саудовской Аравии подписали еще вратаря "Челси" Эдуара Менди. 31-летний страж ворот согласовал с клубом условия личного контракта, который будет рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера составила 16 миллионов фунтов (около 18,5 миллиона евро).

Кто следующий?

Напомним, что чемпионат Саудовской Аравии с каждым громким трансфером приближается к рейтингу Топлиг мира. Вслед за Криштиану Роналду, который уже сезон отыграл за "Аль-Наср", в "Аль-Иттихад" перешел обладатель Золотого мяча Бензема, Нголо Канте а также португалец Жота из "Селтика".

Нацелен перейти в Азию также вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен. Возглавил "Аль-Иттифак" Стивен Джерард. Размышляли над предложением Месси и Буффон.

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