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Шевченко може замінити Павелка на посту президента УАФ

4 липня 2023 12:20
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Шевченко може замінити Павелка на посту президента УАФ
Андрій Шевченко під час благодійного матчу Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Новим головою Української Асоціації футболу (УАФ) може стати Андрій Шевченко. Колишній головний тренер збірної України вже погодився обійняти цю посаду.

Чинний президент УАФ Андрій Павелко залишається під слідством, нагадує "ТаТоТаке".

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Андрій Шевченко отримав нову пропозицію стати головою українського футболу. 46-річний тренер позитивно відреагував на це рішення та дав попередню згоду замінити Андрія Павелка на посаді президента УАФ.

Шевченка та Піке
Андрій Шевченко та Жерар Піке. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Повернення Шевченка до активної роботи

Наразі Андрій Шевченко є послом благодійної платформи United24. Колишній тренер збірної України періодично бере участь у виставкових матчах у всьому світі, розповідає правду про війну у рідній країні та збирає кошти для допомоги постраждалим людям.

Шевченка та Гвардіола
Андрій Шевченко та Хосеп Гвардіола. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Раніше Шевченку вже пропонували очолити УАФ, але того разу він відмовився. Наразі ситуація змінилася. Чинний президент організації Андрій Павелко перебуває під арештом за рішенням суду. Підставою для такого запобіжного заходу стало звинувачення в розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Шевченка та Мальдіні
Андрій Шевченко та Паоло Мальдіні. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Не виключено, що Павелка буде засуджено та відсторонено від робочої діяльності. У такому разі відбудуться позачергові вибори нового глави УАФ, у якому візьме участь Шевченко.

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