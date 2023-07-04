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Шевченко может заменить Павелко на посту президента УАФ

4 июля 2023 12:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко может заменить Павелко на посту президента УАФ
Андрей Шевченко во время благотворительного матча. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новым главой Украинской Ассоциации футбола (УАФ) может стать Андрей Шевченко. Бывший главный тренер сборной Украины уже согласился занять этот пост. 

Действующий президент УАФ Андрей Павелко остается под следствием, напоминает "ТаТоТаке". 

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Андрей Шевченко получил новое предложение стать главой украинского футбола. 46-летний тренер положительно отреагировал на это решение и дал предварительное согласие заменить Андрея Павелко в должности президента УАФ. 

Шевченко и Пике
Андрей Шевченко и Жерар Пике. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Возвращение Шевченко к активной работе 

В настоящее время Андрей Шевченко является послом благотворительной платформы United24. Бывший тренер сборной Украины периодически участвует в выставочных матчах по всему миру, рассказывает правду о войне в родной стране и собирает средства для помощи пострадавшим людям. 

Шевченко и Гвардиола
Андрей Шевченко и Хосеп Гвардиола. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Ранее Шевченко уже предлагали возглавить УАФ, но в тот раз он отказался. Теперь ситуация изменилась. Действующий президент организации Андрей Павелко находится под арестом по решению суда. Основанием для такой меры пресечения стало обвинение в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. 

Шевченко и Мальдини
Андрей Шевченко и Паоло Мальдини. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Не исключено, что Павелко будет осужден и отстранен от рабочей деятельности. В таком случае пройдут внеочередные выборы нового главы УАФ, в которым примет участие Шевченко. 

Напомним, Виктор Цыганков нужен известному клубу: "Жирона" продаст украинца. 

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Сын Шевченко стал футболистом английского клуба.

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