Ярмоленко відмовився бути капітаном "Динамо": хавбек назвав причину

Андрій Ярмоленко у збірній України. Фото: пресслужба УАФ

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко вже прибув до розташування київського "Динамо". Вихованець клубу став першим новачком "біло-синіх" перед стартом нового сезону.

Відомі деталі контракту Ярмоленка з "Динамо", повідомляє "ТаТоТаке".

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Андрій Ярмоленко проведе разом із київським клубом передсезонні збори та буде готовий стати основним футболістом команди у перших же офіційних матчах. 33-річний футболіст прилетів до клубу і тепло привітав партнерів по "Динамо" та тренерський штаб.

Андрій Ярмоленко у "Динамо". Фото: Telegram-канал "Чернігівський спорт"

Важливе рішення Ярмоленка

При цьому капітан збірної України відмовився від аналогічної посади у "Динамо". Досвідчений хавбек вважає, що в команді є як мінімум три футболісти, які більше за нього гідні цієї честі. Ярмоленко назвав прізвища Сидорчука, Бущана та Буяльського. Також півзахисник попросив керівництво клубу не зменшувати зарплати лідерів "Динамо".

Ярмоленко у матчі з Мальтою. Фото: пресслужба УАФ

Одночасно із прибуттям Ярмоленка до клубу стали відомі деталі його контракту. Футболіст підписав із "Динамо" угоду терміном на два роки з можливістю продовження ще на один сезон. Зарплата гравця може зрости до одного мільйона євро з урахуванням бонусів.

Після завершення кар'єри Андрій Ярмоленко може залишитись у київському "Динамо" на адміністративній посаді. Президент клубу Ігор Суркіс особисто запропонував футболістові такий варіант.

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