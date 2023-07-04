Ярмоленко відмовився бути капітаном "Динамо": хавбек назвав причину
Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко вже прибув до розташування київського "Динамо". Вихованець клубу став першим новачком "біло-синіх" перед стартом нового сезону.
Відомі деталі контракту Ярмоленка з "Динамо", повідомляє "ТаТоТаке".
Андрій Ярмоленко проведе разом із київським клубом передсезонні збори та буде готовий стати основним футболістом команди у перших же офіційних матчах. 33-річний футболіст прилетів до клубу і тепло привітав партнерів по "Динамо" та тренерський штаб.
Важливе рішення Ярмоленка
При цьому капітан збірної України відмовився від аналогічної посади у "Динамо". Досвідчений хавбек вважає, що в команді є як мінімум три футболісти, які більше за нього гідні цієї честі. Ярмоленко назвав прізвища Сидорчука, Бущана та Буяльського. Також півзахисник попросив керівництво клубу не зменшувати зарплати лідерів "Динамо".
Одночасно із прибуттям Ярмоленка до клубу стали відомі деталі його контракту. Футболіст підписав із "Динамо" угоду терміном на два роки з можливістю продовження ще на один сезон. Зарплата гравця може зрости до одного мільйона євро з урахуванням бонусів.
Після завершення кар'єри Андрій Ярмоленко може залишитись у київському "Динамо" на адміністративній посаді. Президент клубу Ігор Суркіс особисто запропонував футболістові такий варіант.
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