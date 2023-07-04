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Ярмоленко отказался быть капитаном "Динамо": хавбек назвал причину

4 июля 2023 11:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко отказался быть капитаном "Динамо": хавбек назвал причину
Андрей Ярмоленко в сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко уже прибыл в расположение киевского "Динамо". Воспитанник клуба стал первым новичком "бело-синих" перед стартом нового сезона. 

Известны детали контракта Ярмоленко с "Динамо", сообщает "ТаТоТаке". 

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Андрей Ярмоленко проведет вместе с киевским клубом предсезонные сборы и будет готов стать основным футболистом команды в первых же официальных матчах. 33-летний футболист прилетел в расположение клуба и тепло поприветствовал партнеров по "Динамо" и тренерский штаб. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в "Динамо". Фото: Telegram-канал "Чернігівський спорт"

Важное решение Ярмоленко 

При этом капитан сборной Украины отказался от аналогичной должности в "Динамо". Опытный хавбек считает, что в команде есть как минимум три футболиста, которые больше него достойны этой чести. Ярмоленко назвал фамилии Сидорчука, Бущана и Буяльского. Так же полузащитник попросил руководство клуба не уменьшать зарплаты лидеров "Динамо". 

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко в матче с Мальтой. Фото: пресс-служба УАФ

Одновременно с прибытием Ярмоленко в клуб стали известны детали его контракта. Футболист подписал с "Динамо" соглашение сроком на два года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата игрока может вырасти до одного миллиона евро с учетом бонусов. 

После завершения карьеры Андрей Ярмоленко может остаться в киевском "Динамо" на административной должности. Президент клуба Игорь Суркис лично предложил футболисту такой вариант. 

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