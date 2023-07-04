Испания Украина — прогноз букмекеров на полуфинал Евро-2023

Молодежная сборная Украины перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Молодежная сборная Испании в полуфинале чемпионата Европы по футболу сыграет с командой Украины U-21. Соперники во второй раз встретятся на континентальном первенстве меньше, чем за месяц. Обе команды рассчитывают на победу.

Спортивные эксперты и букмекеры уже поделились прогнозом на поединок Евро-2023, сообщает портал Новини.LIVE.

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Подопечные Сантьяго Санчеса по версии букмекеров являются одними из претендентов на золотые медали чемпионата Европы. Перед стартом турнира двумя другими фаворитами считались сборные Англии и Франции. "Трехцветные" уже покинули Евро-2023, и это заслуга украинских футболистов.

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Ставки на матч Испания — Украина

Несмотря на успешное выступление команды Руслана Ротаня на турнире, подопечные Сантьяго Санчеса остаются фаворитами полуфинального противостояния. На победу сборной Испании можно поставить с коэффициентом 1,39. Ставка на сборную Украины доступна с коэффициентом 3,06. Прогноз в пользу ничьей оценивается коэффициентом 4,12.

Специалисты считают, что команды сыграют результативный матч. На "Тотал Больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 2,05. Прогноз на "Тотал Меньше 2,5" доступен с коэффициентом 1,80. Вариант "Обе забьют" идет с коэффициентом 1,75.

Это будет третья встреча сборных Испании и Украины. В 2011 году испанцы разгромили "сине-желтых" со счетом 3:0. На групповом этапе Евро-2023 команды сыграли со счетом 2:2. В том матче Санчес выставил наполовину резервный состав, но и у Украины не было на поле Михаила Мудрика. Зрителей ждет совсем другой поединок.

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